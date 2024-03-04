投津助福利服務 機構曾撐政府加分 社署：確保工作到位 有業界質疑無關質素「似政治表忠」

明報記者 陳柔雅

社署一直透過向營辦福利服務的非政府機構提供不同模式津助或資助，以提供安老、幼兒、復康等服務，包括邀請有意營辦新津助服務單位的機構提交服務建議書，按質素為本原則甄選，以服務經驗、質素、創新措施等考慮。

增兩安排 建地區服務網絡亦加分

除新增過去3年舉辦或協助舉辦響應或支持政府政策的活動或服務要求，據悉評分標準另一項新安排，是增加在地區上建立地區聯絡或服務網絡的評分比重，署方個別服務科可按服務項目評分標準作調整，社署回覆本報稱是突顯地區策略性協作的重要。

包括慶回歸 需證明舉辦參與不計

至於何謂舉辦支持政府政策的活動或服務，社署稱包括與社會或福利政策或措施相關、國情或國家發展、慶祝中華人民共和國成立周年及慶祝香港回歸祖國周年活動。據本報獲取的文件，社署曾列舉其他例子如加深對國家發展的認識及支持政府地區工作的活動，機構要提交證明例如單張和相片，亦需列明在活動擔任的角色是籌備或舉辦，若僅參與則不計算在內。

有不願具名的社福機構管理層質疑，在評分標準增設要求舉辦支持政府政策活動或服務，與機構社福服務經驗或質素無關，「似係政治表忠多啲」，料做法可能令社福服務經驗不強、但地區網絡較強或較親政府的機構更易投得服務。

社區組織協會副主任施麗珊認為，增加地區網絡評分比重屬合理，有助服務推展，但新增要求舉辦支持政府政策活動「好似滲入政治考量」。她關注如何定義支持政府政策，舉例社協派抗疫包、協助發展社會房屋，「是否都當支持？」又說社協「成日好多意見，是否不當作支持政府？其實我們好支持政府，但有不同意見時會表達，希望政府做好一點」。她說許多機構沒資源辦慶回歸等活動，若由政府舉辦再邀機構推動居民參與會較好。

狄志遠：無慶回歸活動不代表不愛國

鄧家彪：為何關愛隊有責 其他團體冇？

狄志遠認為，社福機構一向配合政府，「推行社福服務已是身體力行支持政府施政」，質疑新增要求無必要，「為何要有加分考慮？如太強調要求或佔好高分數，會令人擔心是政治審查。是否聽話就多啲分？」他以長者服務為例，「（機構）搞多兩個國慶活動，係咪對服務有增值？」強調社福機構核心是社福服務，不少亦配合政府參與清潔運動、慶國慶等活動，「不需標榜它成為加分的項目」，又指機構不主動或沒辦大量慶回歸活動亦不代表不愛國愛港。

立法會福利事務委員會委員鄧家彪曾關注政府會否在獲津助機構評審準則中，增加關愛隊評審準則如「愛國愛港，能支持和配合政府的領導」。他認同引入新評分標準，認為有助令非政府機構配合政府施政及符合愛國愛港原則，反問「為何關愛隊有責任，其他資助團體又冇呢？」

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