120人直接受聘馮祥記 工會料欠債過億

孫玉菡昨稱高度關注事件，勞工處亦在第一時間採取行動。經了解，公司直接聘用的員工約有120名，並透露正與相關工會合作，檢視是否有其他需要協助的工友，「我們了解有些二判、三判，希望通過接下來的時間接觸和了解，究竟當中牽涉多少工友」。

孫玉菡籲求助破欠基金勞資關係科

他重申當局一定會全力協助，呼籲若有工人被遣散、公司未有支薪等，可通過破產欠薪保障基金取得協助。他說，現時破欠基金程序暢順，可在較短時間內令工人欠薪和遣散費得到保障，而勞工處勞資關係科已有專線，建議有需要工友致電諮詢及求助。

建造業總工會權益及投訴主任吳偉樑向本報表示，截至昨日工會共收到20多名工友及約20間分判商和建築公司求助，不排除未來有更多。他稱，有供應雲石的公司早年被馮祥記拖欠60萬元尾款，一直未追回，至前日才知悉馮祥記清盤；另有負責紮鐵釘板的公司被拖欠約6000萬元工程費。他稱，現時仍在統計金額，預料馮祥記欠款已超過1億元。

積金局：旗下公司欠供款6萬

積金局昨稱馮祥記旗下有不同公司參與強積金，包括「祥記馮祥建築有限公司」、「逢利工程有限公司」及「進科亞洲有限公司」等，這些公司在去年個別月份及今年1月有拖欠供款，受影響僱員約10人，拖欠金額約6萬元。積金局稱已聯絡僱主跟進，一旦上述公司確認清盤，局方會代受影響僱員向清盤人提交債權證明，追到的欠款會存入受影響僱員強積金帳戶。