120人直接受聘馮祥記 工會料欠債過億

【明報專訊】逾40年歷史的老牌承建商馮祥記集團日前宣布資金周轉問題進入清盤程序。勞工及福利局長孫玉菡昨回應事件稱，已知公司直接聘用的員工約120人，正接觸相關工會，了解牽涉多少二判、三判工人。積金局稱，馮祥記旗下多間公司拖欠強積金供款，約10人受影響，金額約6萬元，局方已聯絡僱主跟進。建造業總工會向本報表示，截至昨日共收到約20個工友及近20間建築公司和供應商求助，預計馮祥記欠款超過1億元。
孫玉菡昨稱高度關注事件，勞工處亦在第一時間採取行動。經了解，公司直接聘用的員工約有120名，並透露正與相關工會合作，檢視是否有其他需要協助的工友，「我們了解有些二判、三判，希望通過接下來的時間接觸和了解，究竟當中牽涉多少工友」。
孫玉菡籲求助破欠基金勞資關係科
他重申當局一定會全力協助，呼籲若有工人被遣散、公司未有支薪等，可通過破產欠薪保障基金取得協助。他說，現時破欠基金程序暢順，可在較短時間內令工人欠薪和遣散費得到保障，而勞工處勞資關係科已有專線，建議有需要工友致電諮詢及求助。
建造業總工會權益及投訴主任吳偉樑向本報表示，截至昨日工會共收到20多名工友及約20間分判商和建築公司求助，不排除未來有更多。他稱，有供應雲石的公司早年被馮祥記拖欠60萬元尾款，一直未追回，至前日才知悉馮祥記清盤；另有負責紮鐵釘板的公司被拖欠約6000萬元工程費。他稱，現時仍在統計金額，預料馮祥記欠款已超過1億元。
積金局：旗下公司欠供款6萬
積金局昨稱馮祥記旗下有不同公司參與強積金，包括「祥記馮祥建築有限公司」、「逢利工程有限公司」及「進科亞洲有限公司」等，這些公司在去年個別月份及今年1月有拖欠供款，受影響僱員約10人，拖欠金額約6萬元。積金局稱已聯絡僱主跟進，一旦上述公司確認清盤，局方會代受影響僱員向清盤人提交債權證明，追到的欠款會存入受影響僱員強積金帳戶。