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遜美星日韓 港勞動參與率57.1%新低 2050年人口老化料冠全球 狄志遠倡延退休年齡

【明報專訊】香港連續兩年財赤過千億，未來5年更擬發債6000億。雖然財政司長陳茂波稱香港經濟前景樂觀，但據估計本港將在本世紀中成為全球人口最老化地區（見圖），而最新勞動人口參與率已跌至1985年有紀錄以來最低的57.1%，及不上美、日、韓、星等已發展經濟體（見表）。香港大學社會工作及社會行政學系教授葉兆輝認為，勞動人口減少對公共財政構成嚴峻壓力，長遠將影響薪俸稅等收入，建議在支援長者的公共政策加入市場分擔安排。社福界議員狄志遠建議政府善用本港勞動力，進一步放寬退休年齡。

明報記者 鄭律銘

15至64歲佔比 料2046跌至57%

據政府統計處去年10月公布最新的人口推算數字，本港2021年中65歲或以上人口佔比20%，2026年中增至26%，到2046年中預計遞增至佔36%，料長者相關的公共福利開支及醫療開支將不斷增加。15至64歲人口佔比則預料下降，2021年中佔68%，到2046年將降11個百分點至57%。

葉兆輝接受本報訪問認為，人口老化下為本港帶來長遠公共財政嚴峻壓力，而近年佔政府主要收入之一的賣地收入大減，同時在勞動人口減少下，可預期薪俸稅收會減少。葉解釋，1960年代出生的一批人口逐漸踏入退休年齡，假設退休年齡不變，將有更多人成為非勞動人口，毋須再納稅的同時由生產者成為使用者，令公共財政構成壓力。

葉又認為，公共福利開支「要使就要使」，不過政府要思考如何維持公共財政可持續性。他舉例，為長者及合資格殘疾人士提供的「2元乘車優惠計劃」原意鼓勵長者更多外出，目的已達，令長者社區生活及社交圈子拉闊，問題是「需要這麼多錢（公共開支）去達到這個目的？」

葉兆輝建議2元車費「市場分擔」

新一份《財政預算案》提出檢討這項計劃，葉認為可循「市場分擔」方向減政府負擔，在政府與交通工具營運商更新車費協議時，加入要求共同分擔長者車費優惠。他說，2元乘車優惠下有更多長者出行，營運商生意因此有增長，營運商就此提供優惠亦很合理。同時要處理「長車短搭」等問題，減公帑浪費。

至於人口老化對公共醫療開支的壓力，葉認為現時醫療開支過於集中在醫院，可借鏡新冠疫情時遙距診症經驗，提高醫療服務效率，並加強預防疫病的相關支援。

狄：現60歲多以合約聘 待遇不保

就本港勞動人口參與率下降，狄志遠表示現時人力結構不理想，舉例資助學校教師或公營機構的專業人士退休年齡60歲，要繼續工作往往只獲合約形式續聘，薪酬、職位及待遇未能維持；同時在大學的不少青年畢業後都不欲留港，令勞動力流失。

日本2021年修訂法例將退休年齡延長至70歲。狄志遠稱，香港人口老化雖正不斷加劇，但不意味必然造成社會負擔，前提是政府有否善用相關人力資源。他建議研究進一步推動延後退休年齡，讓有意繼續事業者以原有職位及待遇就業，年長人士若可繼續就業，可在社會有投入感及參與感，對社會服務需求的時間將可推後，同時有助紓緩政府財政壓力。

「勞動人口」是指15歲及以上陸上非住院人口，並符合就業人士或失業人士（即積極尋找工作的人）定義者。本港勞動人口最近一次高位是2018年6至8月的400.6萬人，2022年3至5月跌至374萬的低位，最新去年11月至今年1月微升至379.9萬。

勞動人口參與率方面，1985年達64.7%，惟近年不斷下跌，上周二公布的去年11月至今年1月比率跌至57.1%。

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相關字詞﹕財政預算案 勞動人口參與率 長者 深水埗

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