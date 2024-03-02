垃圾費收入估算「不樂觀不悲觀」

【明報專訊】新一份《財政預算案》預測，下年度垃圾徵費將帶來17.9億元庫房收入，較政府之前預計高最少八成。環境及生態局長謝展寰昨日解釋，當局是以一個不特別樂觀也不悲觀的方式，估算有一半市民用指定袋，而這方面收入為16億元，另2億元是入閘費收費，實際收入有待計劃實施後確認。他又稱，垃圾徵費目的是推動各界減廢回收，不是為收取更多費用，強調會投入與收益相若的金錢至減廢回收工作。
早年估算粗略 按調查調整
政府原預計徵費初期每年收入8億至10億元垃圾費，並承諾每年增撥8億至10億元用於推動減廢款項。謝展寰昨在記者會表示，早前預測的8億至10億屬粗略估算，為更準確估算真實用量，當局早前於住宅及商業樓宇調查，了解垃圾徵費下會使用多少膠袋等，按結果調整預計收益，並估計徵費初期一半市民會用指定袋。
謝展寰又說，垃圾徵費帶來的實際收入受很多因素影響，包括市民是否循規蹈矩、對措施的熟悉程度以及有否減廢等。
4．1試行 稱仍在準備
政府正物色政府部門和不同樓宇4月1日先行先試垃圾徵費。被問到實施細節，謝展寰稱仍在準備，合適時再公布。
交通補貼改動否 言之尚早
另外，預算案提出今年內會完成檢討長者和殘疾人士「2元乘車優惠」及公共交通費用補貼計劃。運輸及物流局長林世雄昨稱，2元乘車優惠由勞福局負責檢討，另表示逾200萬人受惠於補貼計劃，補貼比率及上限曾調整數次，目前計劃是在扣除400元後的公共交通開支提供三分之一補貼，當局會繼續檢視補貼門檻、上限和比例等，現階段說明會否調整補貼額言之尚早，強調須在公共財政可持續下繼續計劃。
（2024/25預算案）
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