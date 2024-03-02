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陳茂波：人工島或遲兩三年 有決心推 何永賢：一直沒計交椅洲 不影響10年公屋供應

【明報專訊】前年估算造價5800億元的交椅洲人工島，原預料可提供19萬至21萬個住宅單位，公私營房屋七三比，首批約3萬伙料2033年入伙，原定2025年底開始填海。新一份《財政預算案》宣布押後工程，財政司長陳茂波昨稱，預計項目推遲兩三年，重申有決心繼續推行。房屋局長何永賢稱，未來10年公營房屋預測建屋量不包括人工島，故不影響未來10年公營房屋供應。

稱視乎需否採環境緩解措施

陳茂波昨於港台英文節目《財政司司長熱線》表示，人工島須先完成可行研究，視乎研究結果，看看是否需採取環境緩解措施，工程可能較原定時間遲兩三年展開。至於如何發展該土地，他稱過去收到不少意見，建議將項目交私人市場投資和發展，或以專案方式分判予私人集團，以助減少政府支出；但他稱同時需平衡政府在新創建區域的土地有一定控制權。

何永賢昨午在記者會表示，人工島造地計劃是在10年期土地供應的後5年，得到可供發展土地後仍需數年建屋，故相關公營房屋供應一直預期在未來10年以外出現，認為項目延後對10年期公營房屋供應沒影響。

翻查資料，去年10月政府公布未來10年造地計劃，預計2024/25至2033/34年度「熟地」供應約3370公頃，可提供約51.5萬個公私營房屋單位，當中約400公頃土地來自交椅洲人工島（佔整體填海面積約四成），由下個5年即2029/30年度起提供。不過公營房屋供應方面，據去年9月預測，料2029/30至2033/34年度整體公營房屋建屋量約26.4萬，當中未包括人工島。

倘樓市下行 有足夠工具應對

另外，預算案宣布撤銷俗稱「辣招」的住宅物業需求管理措施，被問到日後炒風再現會否重推，何永賢稱機制仍在，今次只是將印花稅變零，當局會密切留意相關數據，包括樓價走勢等。如果樓市繼續下行，何說政府與金管局有一籃子策略及足夠工具應對不同情况，會密切監察樓市。

公屋加租方面，何永賢稱會按機制所蒐集數據估算，上次加租是2022年10月1日，法例規定兩年內不可加租，下次加租會是今年10月即第四季，目前仍有時間蒐集數據，當局會適時公布。

明報記者

（2024/25預算案）

相關字詞﹕撤辣 公屋 財政預算 房屋 交椅洲人工島

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