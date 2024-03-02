旅發局料今年訪客升35% 過夜客消費減 稱去年通關多探親 拉高留港日數

預計4600萬人 復2018年七成

據預算案開支總目文件，旅發局預計今年有4600萬人次到港旅遊，為2018年6500萬人次的70%。本年度政府資助旅發局的實際開支是13.9億元，下年度將增8.8%至約15.1億元，文件稱「目的是帶動訪港高增值旅客的增長」。旅發局預計今年過夜旅客平均消費5800元，較去年6939元下跌16.4%；過夜旅客留港日數料由去年3.6晚縮短至今年3.2晚；過夜旅客的滿意程度則預計維持8.7分（滿分為10）。

旅發局分析，去年過夜及不過夜旅客各佔一半，其中過夜旅客上半年人均消費8200元，比下半年多2100元；過夜旅客中，上半年28%目的是探親、50%為度假；下半年前者跌至24%，後者則升至55%。

內地過夜客消費比例 購物跌餐飲增

調查顯示，去年有1240萬過夜內地旅客，較2018年跌近四成，人均消費6500元，較2018年少500元。該批旅客在酒店及餐飲的消費比例，較2018年均有7個百分點增幅，購物比例則由61%跌至49%，美容及護膚品跌幅最大，由13%減5個百分點至8%，其次是皮製用品，由11%減至7%（見圖）。

旅發局回覆查詢稱，去年底預測今年約4600萬人次訪港，相等於2018年的70%，是參考新加坡及泰國等，其全面通關後第二年旅客數字均約為疫前70%。發言人稱，去年全面撤銷旅遊限制後首數月，訪港旅客以探親為主，逗留時間較長，消費亦較高，去年第四季已回復至約6100元水平。

煙火無人機表演擬5至6月開始

新一份《財政預算案》宣布將每月在維港舉辦煙火和無人機表演。旅發局總幹事程鼎一昨在預算案相關措施記者會稱，預計今年5至6月起開始表演，會配合節日或大型活動，例如五一黃金周、端午節等。他說內地現時有很多城市在過年期間不斷放煙花和煙火，甚至有無人機表演，認為有關活動已變成旅客「基本需要」。

就政府建議恢復徵收酒店房租稅，文體旅局長楊潤雄認為不會影響普羅市民，佔過夜旅客平均支出亦少於1%，相信不影響訪港吸引力。他說預算案提出很多吸引旅客措施，相信吸引力比酒店房租稅的影響大。

明報記者

（2024/25預算案）