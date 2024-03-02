員工上門追薪 供應商稱欠百萬

有人助填表 稱未有負債實數

據現場觀察，有3人在馮祥記辦公室內協助受影響員工及供應商填寫表格，其中一人向上門追討的員工稱，目前無法提供集團資產、負債、債權人的確實數字，「可能個幾月後，我們計好條數，能否派息予你們公司，我們暫時沒有保證」。

有地盤保安員向本報稱，之前並未聽聞馮祥記會清盤，昨收到其他員工通知才知道，暫未知被欠薪多少。他說所屬保安公司現時為馮祥記集團管理兩個地盤，其中一個位於元朗大旗嶺。

另有集團職員稱昨放假，突然收到公司清盤消息，遂趕回辦公室了解，「突然收到這個消息，真是麻煩」。問及有否被欠薪，該職員說「呢個月未出（糧）」。

此外，有供應電子零件、風煤及木器的供應商上門追討，欠款由數萬元至數百萬元不等。有室內木器供應商稱被馮祥記拖欠數百萬元；至於對方有否提供解決方案，該供應商稱「都係一般破產程序，沒有特別說」。