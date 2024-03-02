44年歷史曾上市 代表作灣仔站天橋上蓋

子公司引入爆破拆卸

根據公司網頁，馮祥記集團於1980年1月成立。集團主要經營子公司「祥記馮祥建築有限公司」成立於1982年，由創辦人馮祥的兒子兼集團第二代管理人馮國強出任董事。該公司曾於1992年參與拆卸屯門樂安排海水化淡廠兩條高123米的巨型煙囪，首次在港引入爆破拆卸。據了解，馮國強曾任建造商會副會長和房協監事會委員，近月已先後辭任。

2000年5月24日，廉署拘捕祥記馮祥建築有限公司6名職員，指他們涉嫌貪污，使用5批未能通過合約指定抽樣測試的鋼筋。其後，馮祥記的建築經理及一名品質控制工程師被裁定罪成，分別判監3年半及21個月，董事罪脫。建築經理其後就定罪及刑期上訴，而品質控制工程師則就刑期上訴。2002年8月，地盤代表及另一名品質控制工程師亦被控串謀詐騙。

2019年，馮祥記集團成立附屬公司馮祥記建築有限公司，專注香港私人發展機構的建築業務。翻查去年12月的公司網站，集團近年曾參與的改建及加建工程包括香港富麗敦海洋公園酒店、香港荃灣帝盛酒店，並為理工大學做保養及維修等。