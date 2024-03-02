周轉問題 老牌承建商馮祥記清盤 業界：私營工程減競爭烈 謝偉銓：現理應不愁生意

全員遣散 工會：有求助遭欠千萬工程費

根據網上流傳的通告，馮祥記集團昨通知4間子公司「祥記溤祥建築有限公司」、「馮祥記建築有限公司」、「逢利工程有限公司」及「Advance Inno Tech」員工，因公司資金周轉問題而清盤。馮祥記位於長沙灣的辦公室門外昨貼出清盤通知。兩名工程界資深人士稱，馮祥記屬建築工程類別C牌承建商，可承接多類工程，今次受影響人員數目視乎其聘用大判及二判麾下有多少名工人。

勞工處表示十分關注事件，已聯絡臨時清盤人跟進，呼籲受影響僱員到勞資關係科分區辦事處登記資料。香港建造業總工會權益及投訴主任吳偉樑稱昨收到逾10宗相關求助，被拖欠薪酬或工程費由數千至千萬元不等，現主要協助二判、三判及其員工，包括提供法律諮詢及填寫表格等，日後或申請破產欠薪保障基金。

承接市建觀塘「自由空間」大部分完成

馮祥記網頁昨已無法瀏覽。根據去年12月的網頁存檔紀錄，集團當時仍有9項工程進行中。市建局回覆查詢稱，由該公司承接的觀塘市中心第四及第五發展區項目「自由空間」建造工程大部分已完成，相關設施已開放予市民享用；市建局會按合約條款處理餘下工程。發展局、房委會及房協表示，馮祥記沒有未完成的相關工程合約。

麗新發展高級副總裁潘銳民稱，由馮祥記承辦的元朗大旗嶺266號發展項目工程已到最後申請入伙紙程序，料工程進度會有短時間延遲，或需聘用其他承建商，暫未估計額外成本。

房屋局數字顯示，去年開始施工的私人住宅數量為1.7萬伙，較前年1.1萬伙上升，疫情前2019年則有1.85萬伙。

業界：內地房地產低迷 部分回流

香港建築師學會前會長陳沐文對馮祥記清盤感突然，他說近年工程標價偏低，對建築公司、建築師事務所及工程顧問公司均構成沉重經營壓力，近日聽聞部分建築師事務所裁員，暫未見有公司倒閉，惟不能排除有其他建築公司步馮祥記後塵被迫清盤。他說很多工程顧問公司過去在內地參與不少工程，但內地房地產低迷，回流香港亦面對激烈競爭，因私營工程減少，公營房屋標價偏低，縱有計算技術評分亦難改低價搶標劣勢，對行業構成嚴峻挑戰。

建築、測量、都市規劃及園境界立法會議員謝偉銓稱未知馮祥記清盤原因，現時有不少工程推出，理應不愁承接工程數量。他說疫情期間建築業界確實有資金斷鏈壓力，政府亦透過提高顧問合約預付款項比率、加快付款流程、酌情發放階段付款等紓緩業界困難，故現時未見結業潮。他說政府稍後會向立法會提交《建造業付款保障條例》，相信可有效減少建造業界「拖數」，冀有關草案今年內可完成審議。

子公司多筆借貸未還 部分工程抵押

根據公司註冊處資料，祥記馮祥建築有限公司自2019年起有至少6筆銀行及財務公司借貸尚未償還，部分以工程項目為抵押；馮祥記建築有限公司2019年起則有3筆貸款尚未償還。兩公司近年亦涉及多宗官司，單計去年已面對6宗僱員補償及3宗人身傷亡訴訟；祥記馮祥建築前年被入稟追討約1755萬元工程費；馮祥記則於上月被追討約210萬元服務或物料費。另外，祥記馮祥建築去年7月出售沙頭角一幅土地，套現5270萬元。

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