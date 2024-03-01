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下年度垃圾徵費收入 料17.9億高預計八成

【明報專訊】垃圾徵費8月1日實施，《2024/25年度財政預算案》預測，下年度垃圾徵費為庫房帶來17.9億元收入，較政府原先預計徵費初期每年收入8億至10億元垃圾費高至少八成，亦多於政府承諾每年增撥8億至10億元用於推動減廢款項。環保署昨回覆查詢稱，政府以徵費初期一半市民用指定袋估算，再加入閘費等，最新估算下年度合共17.9億元收入。

環署：已承諾相若資源推減廢回收

環保署表示，在立法會審議法案期間，政府已承諾未來投入與垃圾徵費收入相若的資源推動減廢回收工作，達至「專款專用」效果。垃圾徵費未開始，在2023/24年度環保署在減廢回收工作開支近9億元。

新一份財政預算案預測，各政府部門2024/25年度各項收費合共約201.9億元，當中環保署垃圾徵費（廢物處置收費）收入約17.9億元（見表）。支出方面，環保署下年度廢物範疇預算開支約63.06億元，較本年度修訂預算56.4億元增11.8%。

政府過去多次表明，因應推行垃圾徵費而額外撥款推行減廢，每年撥款金額不少於8億至10億元，該項撥款數額與估算垃圾徵費收入相若。新一份預算案預測下年度垃圾徵費收入17.9億元，較之前估算為高。

實施後3年檢討計劃 包括收費

環保署回覆稱，境外經驗顯示，推行垃圾徵費初期，市民需一段長時間適應，因此估算下年度收入時，以一半市民用指定袋估算，相應收入約16億元；至於入閘費則以遵規率100%估算，相應收入約2億元，兩者合共約18億元。署方又稱，政府於垃圾徵費實施後3年會檢討計劃，屆時會整體檢視各項安排，包括收費水平。署方預計隨着市民逐漸適應徵費，同時更積極參與減廢回收，購買指定袋數量會降低，相信將來徵費收入會逐步減少。

綠惜地球表示政府低估垃圾徵費收入，促政府增撥資源推動減廢，加強市民對徵費的信心。

（2024/25預算案）

相關字詞﹕垃圾徵費

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