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內地企業落戶「資金出不來」 港府共同投資 河套區研白名單 允點對點數據過河

【明報專訊】政府正致力引進創科企業，創新科技及工業局長孫東昨解說《財政預算案》中的創科措施時稱，本月將再有16間重點企業簽約落戶香港或擴展業務，他期望已落戶的企業可盡快在港設生產設施，但指來自內地的企業面對一些困難，「其中一個是內地的資金出不來」，要在港重新融資，特區政府將協助作共同投資。至於河套區香港園區發展，孫東稱正探討建立白名單制度，容許河套區內指定公司可「點對點」跨境流通行業重要數據。

孫東：冀落戶企業盡快設生產線

新一份財政預算案提到，新加入的10多間重點企業連同首批30間，未來數年合共會為香港帶來逾400億元投資和創造約1.3萬個職位。

孫東昨在記者會表示，期望來港企業除了在港設立國際總部和研發中心外，亦加快在港建立生產設施。他強調政府會有針對措施支援，包括透過現有資助計劃協助企業，例如人才相關或新型工業化資助計劃等。土地方面，他說在新田科技城及3個創新園等都可提供空間。

孫東說，受內地外匯管制影響，落戶香港的重點企業在港設生產線過程遇到困難，「內地的資金出不來」，須在港重新融資，他期望香港社會可轉變觀念，為相關企業提供更多支援，政府亦會起引領作用，「我們已拿出了一些錢，準備作共同投資」。預算案提及，港投公司今年上半年將落實首批直接投資和共同投資項目，涵蓋生命科技、綠色科技和金融、半導體、晶片、製造業升級轉型等領域。

河套港園區白皮書將闡述定位

國務院去年8月公布《河套深港科技創新合作區深圳園區發展規劃》，預算案提到政府目標今年內發布「河套香港園區發展白皮書」。孫東稱，香港園區的發展方向、定位、軟件及硬件措施配套、發展功能、時間表和目標成果，在白皮書都會全面闡述。

現時內地敏感數據出境受嚴格限制，國務院的河套發展規劃提到支持實現「科學研究數據」跨境互聯互通。孫東說，河套區作為特殊地方，未來會爭取在區內通過「點對點、白名單」方式，行業間的重要數據可實現跨境流動，令在河套區香港園區的公司能享有比其他地方更大的發展優勢。

上屆政府於2021年《施政報告》提出重啟「馬料水填海計劃」為科學園「擴容」，創科局常任秘書長麥德偉昨披露進展表示，科技園公司正就馬料水填海的創科發展作初步研究，完成後再交政府考慮。至於早前科技園公司指園區進駐率接近93%，空間接近飽和，麥德偉稱政府有持續為創科發展提供足夠用地及基建，例如預算案提到，科學園第二階段擴建計劃首批工程料明年首季完成，提供額外1.3萬平方米樓面，數碼港第五期擴建計劃亦最快明年底完成。

（2024/25預算案）

相關字詞﹕科技園公司 馬料水填海計劃 河套深港科技創新合作區 外匯管制 財政預算案 重點企業 創科

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