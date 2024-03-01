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發債被指遺爛攤子 陳茂波：投資會有回報 下年度90億債息佔GDP 0.3％ 許正宇：影響微

【明報專訊】新一份《財政預算案》提出擴大發債金額，由去年提出未來5個年度各發債650億元，改為各年度發債950億至1350億元不等。財政司長陳茂波昨出席電台聯播節目時，有聽眾質疑政府發債會遺下「爛攤子」，陳回應稱發債屬投資未來，包括發展北部都會區及河套香港園區等。至於發債後政府需定期付息，財經事務及庫務局長許正宇昨在記者會稱，2024/25年度債息支出只佔GDP的0.3%，約90億元，對公共財政影響「相當輕微」。

本港自2019年起連年發債，財庫局昨發布本財政年度首10個月的財務狀况，截至今年1月，政府債項有1878億元。

除了每年發債，政府需每年償還早前發債款項，下年度需還款242億元，其後4個年度每年還款預算金額逐年遞增，由448億元增至1079億元，至2028/29年度所需還款額將多於發債收入。

投資綠色基建河套區

稱賣地有收入 創科有稅收經濟效益

電台聽眾張先生昨批評政府發債，「幾年後要還㗎嘛，到時你（陳茂波）都唔做啦，邊個去收拾爛攤子？」陳茂波回應稱，發債非用作支付政府日常開支，而是投資未來，日後會獲得回報，再撥出部分收入來還錢，形容是正常的財務安排。

陳茂波另回應主持提問稱，政府發債會用於投資綠色及基建項目，例如是發展洪水橋新發展區、古洞北／粉嶺北新發展區等，河套區亦需投資。

陳茂波之後到立法會出席財務委員會會議。選委界議員鄧飛稱，發債後政府要長期支付利息，加重政府每年財政負擔。陳表示，發債講求時機，會考慮息口情况，政府中期預測已計及發債利息支出，屬政府可負擔範圍。

選委界議員林筱魯關注如何體現基建債券和綠債的投資回報。陳茂波說，部分投資回報較易以數字衡量，例如開拓新發展區平整土地後有土地供應，賣地後會有收入。至於發展污水處理廠可帶來社會效益，而發展河套區創科用地的回報，可體現在創科產業帶來的稅收及經濟效益。

許：立會把關 財政紀律不成問題

預算案未交代政府發債利率水平、將如何釐定。許正宇昨在預算案相關措施記者會回應，發債利息視乎市况釐定，形容利息支出對公共財政影響「相當輕微」。他稱政府在中期預測交代了每年度發債量規劃，發債時「一定會考慮成本」，並視乎當時市况決定何時發債、發債多少。

基建資金流易受工程延誤等影響，被問及會否影響政府屆時還債能力，甚至需要在低地價下「賤賣」土地，許正宇稱基建長遠規劃需統籌及協調，發展時期長，當中涉很多變數，會努力確保每個環節根據規劃落實。

政府近年發債量不斷增加，外界關注會否影響政府的財政紀律。許表示，政府財政有立法會作制度把關，而2028/29年度政府發債金額只佔GDP的13%，遠低於大部分其他先進經濟體，認為政府財政紀律不成問題。

明報記者

（2024/25預算案）

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