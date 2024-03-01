稱去年加煙稅後煙民微跌 陳茂波預告日後再加

議員質疑未嚴打私煙 陳：會督促

新一份《財政預算案》提出每支煙稅款調高8毫，加幅約31%。自由黨議員李鎮強昨於立法會財委會關注去年煙民數目有否因加煙稅減少，亦質疑加稅會鼓吹煙民轉吸私煙。新民黨黎棟國質疑海關打擊私煙集中入境販運，未針對市面銷售，建議針對網上兜售「放蛇」執法。

陳茂波回應稱，去年吸煙率微降，本港將以煙稅佔零售價75%作目標，日後會繼續加煙稅，會督促海關等部門加強打擊私煙，並會要求定期匯報。

海關回覆本報數據顯示，去年偵破逾1.1萬宗私煙案件，較2022年增逾8000宗，拘捕逾1萬人，按年增逾8000人；去年檢獲6.52億支私煙，總值22.56億元，按年少8000萬支。

去年私煙案飈 檢獲私煙量跌

海關稱一向採取情報主導執法策略，從不同層面全方位打擊私煙，包括上游堵截跨境走私、中游取締儲存分銷和下游掃蕩買賣，並不時在市內各區監察，加強情報蒐集，如發現違法定必果斷執法。

大埔區家長教師會聯會會長何主平表示，大部分家長同意加強控煙政策，認為加稅有助推動戒煙，正發起18區聯署並期望政府加快落實其他控煙措施。

（2024/25預算案）