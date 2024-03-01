稱人工島推遲助部署 甯漢豪：不因市况縮造地

甯漢豪昨出席賣地計劃記者會時表示，目前政府面對財政壓力，需檢視基建及工務工程先後次序，規劃中項目可稍為推遲。她稱人工島原定2025年底填海「的確是個非常、非常進取的時間表」，當局需視乎工程研究，按工程期數和基建規模來評估投入人力、物力等資源，現時推遲反有更充裕時間做好部署。被問到現時樓市淡靜會否縮減造地規模，甯稱人工島項目橫跨10至20年，絕不應以當前市况決定。

陳茂波：有投資者倡包辦 模式存障礙

陳茂波昨在電台聯播節目回應人工島項目稱，政府需研究財務方案，倘當局全權負責就需考慮公共財政；若融資，要考慮以公私營合作或發債形式，抑或兩者兼備。被問現時基建債和綠債是否不足以令北部都會區和人工島項目同時「上馬」，陳指視乎發債規模，並透露雖有投資者向當局建議「不如包晒來做」，但有關模式存在障礙，如政府與投資者分配土地比例，當局亦須確保投資者按整體社會需求推地。

另外，政府昨向立法會財委會簡介預算案，勞聯議員林振昇關注當局未來數年會否暫停推進人工島，令整體財政有更多調撥空間；選委界別陳紹雄稱，當局考慮公共財政狀况而推遲項目是務實做法，但關注未來數年是工程開支高峰期，建議成立跨部門委員會嚴格審視工程預算。

（2024/25預算案）