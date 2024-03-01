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前邵氏片場重建補價逾20億 兩年減八成

【明報專訊】復星國際（0656）等發展、屹立逾半個世紀的西貢清水灣邵氏片場，其重建計劃快將落實。地政總署署長黎志華昨日公布來年度賣地計劃透露，有一個位於清水灣的項目剛完成補地價，涉及補價金額逾20億元，提供700餘伙。

項目為前邵氏片場重建項目，市傳2022年曾獲批出逾100億元補地價，惟發展商認為金額太高提出上訴，最終補價大減八成，以逾20億元達成補價協議，總樓面約137萬方呎，每呎樓面地補價逾1450元；若以住宅樓面約105萬方呎計，每呎樓面補價逾1900元。

分析：市場變化快 政府決定更貼市

泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚稱，補價下跌反映市場變化，隨着北部都會區推行標準補價後，仍有發展商沿用傳統補地價機制，反映市場變化迅速。是次項目達成協議，也反映政府決定更貼市，此能更有效增加房屋供應。

資料顯示，項目將採用「寓保育於發展」概念，當中最具標誌性的邵氏行政大樓、片倉及配音室等將原地保育，並改裝為文物展示場地。整個計劃分3個區域，A區為住宅發展，地積比率1.64倍，涉106.5萬方呎，擬建37幢2至11層高住宅大廈，提供749伙，單位平均面積1422方呎。B區屬商業樓面，涉21.5萬方呎，將原址保留邵氏行政大樓片倉及配音室，而邵氏大樓將作商業及酒店用途，並加入酒店元素，提供183間房間。C區為宿舍，地積比率1.46倍，樓面約9.5萬方呎，將翻新過去一眾影星和導演曾在片場內居住的3幢住宿大樓及守衛室，提供134個平均實用面積約706方呎的宿舍。

（2024/25預算案）

相關字詞﹕張翹楚 復星國際 補地價 邵氏片場 預算案

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