金鐘廊剔出賣地表 「寶地不輕售」

甯昨日表示，下年度賣地計劃將推出兩幅商業地及一幅工業地，但不包括現存賣地表最矚目的金鐘廊重建項目。該項目本年度首度列入賣地表，可建約106萬方呎，當時估值達154.03億至225億元，每方呎樓面地價約1.44萬至2.1萬元。

推洪水橋工業地 585萬方呎樓面

甯漢豪曾稱，金鐘廊項目2016年底已完成改劃工作，去年完成道路、刊憲等法定程序，故不宜拖拉。她昨日改口風指金鐘廊屬「寶地」，不會於現時市况隨便出售；而政府亦與現有租客洽談續租事宜，故不放入賣地表。

下年度兩幅商業地分別位於啟德4C區4號商業/酒店用地，以及一幅沙田石門用地，共提供約129萬方呎樓面，前者可建約86.3萬方呎，每呎樓面地價估值約5000元，估值約43億元；後者可建約41.9萬方呎，每呎樓面估值約3800元，估值約16億元。政府亦推出位於元朗洪水橋及厦村第39A及39B號的工業用地，涉約585萬方呎樓面。

甯又稱，政府3月推出一幅元朗多層現代產業工廈地皮，並以「雙信封制」招標，其中七成為評非價格因素，三成為價格因素。非價格因素包括產業發展，如大樓會否有創新建議、科技應用、組裝合成以推動行業發展。若用地協助棕地作業，投標者如提供逾三成樓面予政府，分數將較高。

（2024/25預算案）