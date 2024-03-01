明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

金鐘廊剔出賣地表 「寶地不輕售」

【明報專訊】本年度（2023/24）除多幅住宅地皮流標外，商業地皮招標反應同樣慘淡，下年度（24/25）政府更把屬「地王」級數的金鐘廊重建用地剔出賣地表。發展局長甯漢豪稱形容金鐘廊屬「寶地」，不會於現時市况隨便出售。

甯昨日表示，下年度賣地計劃將推出兩幅商業地及一幅工業地，但不包括現存賣地表最矚目的金鐘廊重建項目。該項目本年度首度列入賣地表，可建約106萬方呎，當時估值達154.03億至225億元，每方呎樓面地價約1.44萬至2.1萬元。

推洪水橋工業地 585萬方呎樓面

甯漢豪曾稱，金鐘廊項目2016年底已完成改劃工作，去年完成道路、刊憲等法定程序，故不宜拖拉。她昨日改口風指金鐘廊屬「寶地」，不會於現時市况隨便出售；而政府亦與現有租客洽談續租事宜，故不放入賣地表。

下年度兩幅商業地分別位於啟德4C區4號商業/酒店用地，以及一幅沙田石門用地，共提供約129萬方呎樓面，前者可建約86.3萬方呎，每呎樓面地價估值約5000元，估值約43億元；後者可建約41.9萬方呎，每呎樓面估值約3800元，估值約16億元。政府亦推出位於元朗洪水橋及厦村第39A及39B號的工業用地，涉約585萬方呎樓面。

甯又稱，政府3月推出一幅元朗多層現代產業工廈地皮，並以「雙信封制」招標，其中七成為評非價格因素，三成為價格因素。非價格因素包括產業發展，如大樓會否有創新建議、科技應用、組裝合成以推動行業發展。若用地協助棕地作業，投標者如提供逾三成樓面予政府，分數將較高。

（2024/25預算案）

相關字詞﹕賣地計劃 商業地 金鐘廊 預算案

上 / 下一篇新聞