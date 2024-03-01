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來季只推一細地 甯漢豪：剛撤辣盼審慎 近第一城涉280伙 業界料「安全」地皮試水溫免流標

【明報專訊】發展局昨日公布2024/25年度賣地計劃，政府「撤辣」後亦採保守策略，僅新增兩幅位於沙田小瀝源的中小型住宅官地，而首季度（即4至6月）更只推其中一幅小瀝源住宅地，提供約280伙，期內不推商業及工業官地。發展局長甯漢豪解釋，現剛撤辣，冀以較審慎步伐開始下年度賣地計劃。有業界人士稱，下年度首季推出地皮規模較細，入場門檻不高，加上地皮鄰近已發展的沙田第一城，反映政府想透過「安全系數」較高地皮測試市場水溫，避免重蹈本年度多幅地皮流標收場局面。

除新增兩幅小瀝源地皮外，連同其他6幅住宅地，下年度8幅住宅官地預計提供5690伙。值得關注的是，本年度（2023/24）原計劃推12幅住宅官地，料提供9120伙，最終政府出售3幅官地，僅涉1890伙，為2010/11年度主動賣地以來最少；而本年度亦未有港鐵項目售出，也是主動賣地以來首見。

來年共推8住宅地 首季不推工商地皮

甯漢豪表示，本季政府已暫停推住宅地皮，是考慮供應已接近達標，下年度首季未繼續暫停推地，只推出小瀝源源順圍一幅住宅地，預計可提供約280伙。綜合各測量師行，項目估值約4.46億至10.1億元，每方呎樓面地價約3000至6800元（見表）。

樓市下滑，本年度賣地成績欠佳。甯解釋，政府剛撤辣，希望以較審慎步伐開始下年度賣地計劃，亦審慎揀選一幅較成熟土地，期內政府不推商業及工業地皮。她並指，下年度推售8幅住宅官地，當中6幅為滾存賣地表內用地。事實上，可滾存住宅地本應有8幅，當局考慮到不想土地過分聚焦某一區域，故審慎地分配土地在賣地表內，免讓市場覺得政府不切實際。

滾存用地調整 東涌地增青年宿舍單位

地政總署署長黎志華補充，滾存用地在招標條款作優化，如東涌106A區地，有關單位將由平均面積969方呎，縮減至646方呎的中小型單位，以配合市場需求，涉700多伙。該地將加入青年宿舍單位，要求10%樓面作此用途，涉160個宿位。

下年度港鐵亦將重推東涌東站一期（約1200伙），市建局則推3個住宅/商住項目，提供約2860伙，包括已加入住宅元素的觀塘市中心項目（約1750伙住宅、150萬方呎商業樓面）、旺角山東街/地士道街，以及九龍城啟德道/沙浦道項目。此外，私人重建項目預計可提供約5400伙，連同8幅住宅官地，下年度土地供應共提供約15,150伙住宅。

團結基金：按市况拆細大型地皮 做法務實

團結香港基金土地及房屋研究主管梁躍昊稱，現時市場氣氛尚未明朗，發展局對滾存土地作相應調整，除將部分大型地皮剔走，也加入規模較小地皮，並保留彈性，視乎市况拆細大型地皮作兩手準備，此舉屬審慎務實的做法。梁續指從下年度首季賣地取態，反映當局「撤辣」後仍繼續審慎觀望市場氣氛。

明報記者

（2024/25預算案）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕梁躍昊 市建局 港鐵 小瀝源 甯漢豪 賣地計劃 預算案

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