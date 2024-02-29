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都大申應科大 政府消息：沒定數量目標

【明報專訊】教育局預留1億元啟動資金協助自資院校成立「應用科學大學聯盟」，都會大學昨回覆稱已申請成為應用科學大學。政府消息人士確認接獲一宗申請，盼今年上半年完成審批，屆時將由首間獲批院校牽頭成立聯盟；局方沒為應科大數量定目標，料「初期（獲批）數目不多」，但「一間只是起步點」。

政府消息人士表示，1億元啟動資金將供未來5年之用，屆時首間應科大須帶頭構思年度計劃，與教育局商討如何運用該筆資金，局方會持續監察是否用得其所，「不是大學喜歡如何用就如何用」，現時最大挑戰是讓師生、家長正面看待職專教育。未升格為私立大學的專上院校，將准申請以附屬會員（associate member）的身分加入聯盟，共同推廣職專教育，召開國際、業界會議，並舉辦考察團赴芬蘭、德國等職專教育發展成熟的國家取經。

北都預留用地予自資職專

政府另擬於北部都會區發展「大學教育城」。政府消息人士透露，牛潭尾及新界北新市鎮將預留兩幅地作教育用途，暫擬一幅撥予資助大學，一幅撥予自資院校及發展職專教育，料分別可供一間資助大學及兩間自資院校遷入，但暫未決定將如何分配；又稱自資業界曾反映宿舍、運動設施及圖書館不足，正研究在自資院校用地劃出共用空間，供該界別人士使用。

消息又稱位於東涌及北都洪水橋兩幅用地已規劃予自資院校申請，料年內開放申請，兩年內撥出用地。

（2024/25預算案）

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