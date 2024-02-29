教育開支佔比10年次低 學士料最快下年加學費 指非恆常措施 取消代繳DSE費

現時8間資助大學按18%「收回成本比率」，在1997/98學年前分階段增至每學年42,100萬元學位學費，27年來不曾調整。政府消息人士表示，八大將規劃下個3年期（2025至2028年）工作，檢討範疇包括學費水平，首要研究會否繼續依循18%「收回成本比率」釐定大學學費，以及如何分階段增收學費，達至新的收回成本比率。換言之，大學學費最快2025/26學年加價。

27年沒加學費 料逐年上調

該消息人士續稱，學費加減尚未有定案，屆時會通盤考慮本港經濟、對上一次加價年份、幅度，以及目標增幅等一籃子因素，強調「（倘加價）不會轟一聲加晒，會有程序走，讓家長及學生有心理準備」。他補充，每次3年期規劃工作均會探討會否加學費，「不是因為社會狀况變了」而檢討，屆時教資會將先去信八大了解各院校學科、爭取學額及學費等安排，至今年6至7月會見院校代表聽取建議，整合後今年底前向政府交建議書，最終交由行政會議拍板。

教育局2019年起為應屆文憑試的學校考生代繳考試費，至今連推6年，而今年開支達1.51億元，明年起不代繳。政府消息人士稱，代繳考試費並非恒常措施，強調「不是開刀，亦無cut（刪減）任何事」，局方另設不同措施協助有經濟困難的學生。他續稱明年不設代繳並不代表日後不再重推，局方將按「用者自付」原則每年檢視政策。

朱國強：開支佔GDP不應低於4%

2024/25年度的教育開支預算1157億元，比2023/24年度修訂預算增加2%；相較2023/24年度比2022/23年度修訂預算增加7.3%，增幅收窄。立法會教育界議員朱國強表示，下年度教育開支預算僅佔本地生產總值（GDP）約3.66%，當局應維持教育開支佔GDP不低於4%，看齊內地及其他國家與地區，維持教育質素。

明報記者

（2024/25預算案）