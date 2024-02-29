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重點演藝項目計劃 可資助作品1500萬

【明報專訊】政府近年大力發展文化藝術產業，財政預算案昨日提出「重點演藝項目計劃」，支持具代表性的本地大型演藝作品長期公演。消息表示，計劃分2024/25及2026/27年度兩個階段，每期推出約兩個大型演藝作品，每個作品最多可獲資助1500萬元，被選中的作品可獲安排於康文署場地舉行兩至三周的公演。文體旅局會在上半年敲定具體安排。

10月演藝博覽 時裝周年年有

預算案昨日公布一系列措施推動本地文化藝術，除了重點演藝項目計劃，今年10月會舉辦首屆「香港演藝博覽」，由藝發局主辦，向演藝界提供平台，就表演藝術洽談、買賣或作簡短作品介紹。消息人士稱，預計將有800至1000名內地及海外、500名本地藝術人員參加，包括本港「九大藝團」，料可吸引約3萬人觀賞。

今年起每年亦會舉辦「香港時裝設計周」，消息透露首屆會於今年底舉行，將匯集香港、內地及海外的時裝品牌。考慮到全球每年都有各類時裝周，目前當局仍與業界商討內容、形式及時間。政府亦將舉辦「第四屆粵港澳大灣區文化藝術節」，在香港及大灣區城市舉行逾百場文化藝術活動，預計吸引約5000名藝文同業參與、14萬人次入場。

14億撥電影發展基金

預算案亦公布，2024/25年度會分別向「電影發展基金」及「創意智優計劃」注資約14億元及29億元，以支持電影、藝術、設計等項目。

（2024/25預算案）

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