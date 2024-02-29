煙火每月成本100萬 幻彩詠香江擬明年更新

11億推動旅業 推廣深度遊

對於財政緊張下仍提議每月放煙火和無人機表演，財政司長陳茂波稱，目的是吸引旅客「留多一兩日」，讓他們「多嘢玩、多嘢睇」；他指煙火成本有別煙花，煙花或需過千萬元，煙火成本較低，只需約100萬元。

旅發局稱，預算案於2024/25至2026/27年度共向該局撥出9.71億元，其中3.89億涉及拓展多元旅遊體驗，包括未來3年共撥款3.54億元重新打造「幻彩詠香江」，當中2024/25年度運用1.15億元；其他措施包括繼續推廣「大城小區」、城巿漫步、郊野遠足、離島遊等深度遊體驗。

旅發局亦會利用3.04億元舉辦和支持國際大型盛事，用1.76億元開拓多元化客源市場及強化宣傳策略，並會用1.02億推出全新宣傳活動，鼓勵業界及市民發揮好客之道，以及與業界共同為具潛力的旅客，例如穆斯林，加強相關產品和服務等。至於旅遊事務署，未來數年將續推受歡迎的創意文旅藝術品牌項目，包括「西貢海藝術節」。

灣仔北九龍東海濱擬設輕食售賣機

預算案亦提出善用海濱資源，政府消息人士稱，今年中會在維港兩岸的灣仔北及九龍東海濱，各設「潮流輕食飲品智能售賣點」，內設無人自動售賣機，售買沙冰和雪糕等輕食，當局會招標引進供應商。消息指出，未來一兩年將有數個海濱用地落成，包括東區走廊下的行人板道及西營盤東邊街北休憩用地，已預留位置設餐廳和小食亭等。

消息又稱，當局會探討在海濱引入「期間限定」輕食店（Pop up store），海濱事務委員會及相關部門會探討合適選址。至於紅館以南臨海用地和灣仔北會展站上蓋，當局計劃加入具規模的餐飲、娛樂和零售設施，會展站上蓋項目正做技術可行性研究。

（2024/25預算案）