復徵3%酒店房稅 賓館業：轉嫁住客 政府估算年增11億收入 料不影響入住率

指佔過夜客消費額少於1%

陳茂波：投10億提升服務

被問到一方面推動旅遊的同時增加酒店稅，財政司長陳茂波昨日強調，稅項佔過夜旅客消費額少於1%，相信影響不大，期望通過不同盛事提升旅客體驗，「開心就自然會消費多些」。他說，政府來年已預備投入逾10億元提升旅遊基建和服務，以爭取更多過夜和高消費旅客來港旅遊。

明年生效 房間不多於10可豁免

政府舉例稱，以每晚平均房租約380元的賓館計算，每晚需繳約11元酒店房租稅，而平均每晚約2350元的甲級高價酒店，每晚則需繳約70元。政府消息人士稱，目前全港有335間酒店及1579間賓館，但房間不多於10間、非牟利組織成立的酒店及旅館可獲豁免，即本港有317間酒店及188間賓館、共約9萬間房受影響。

消息人士表示，政府自1966年開徵酒店房稅，到2008年取消，其中1998至2008年期間徵收3%，數據顯示未影響酒店入住率及旅客數字；又指世界各地亦有徵同類稅，如內地稅率為6%、澳門5% ，日韓及泰國亦有徵稅，認為徵稅可為政府提供穩定收入，措施亦不會對市民有影響。消息續稱，去年每名過夜旅客在港人均消費約6900元，以其在港酒店住宿費用1700元為例，即旅客只需交稅51元，佔其總消費額不足1%，料對旅客訪港意欲影響微。

稱押後一兩年「感覺好啲」

崔定邦料酒店「硬食」

旅遊促進會總幹事崔定邦向本報稱，去年旅業剛剛復蘇，「未算唞順條氣」，仍展望今年情况，但理解政府財赤問題嚴重，「所以11億都唔放過」，但他認為如延後一兩年實施，業界及市民「感覺會好啲」，「又話想支持旅遊業發展，雖然涉及銀碼係細，但總體感覺唔好」。

對於政府稱徵稅對旅客影響輕微，崔定邦指款項最終由酒店「硬食」，因不少酒店會與旅行社及網上中介平台合作，酒店一方難向對方收取3%額外款項，「間房500元就500元，如有其他平啲嘅酒店，咪會轉住平啲嘅酒店」。

香港旅遊業賓館聯會主席劉功成向本報表示，政府事前沒諮詢他們，但同意在財赤下業界應「貢獻社會」，有關款項必定是轉嫁消費者，相信大多數住客不介意被多收數元。他又認為政府需加強打擊「劏房」、無牌賓館、Airbnb等，「（否則）容忍咗唔畀稅嘅人，但影響咗畀稅嘅人」。

明報記者

（2024/25預算案）