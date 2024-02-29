公務員凍編制不減薪 陳茂波：免影響私人市場

指調整公務員薪酬按機制處理

預算案稱要嚴控經營開支，包括維持公務員編制「零增長」，惟未有調整公務員及問責官員薪酬。陳茂波在記者會表示，調整公務員薪酬需顧及士氣和對社會的影響，將按既定機制處理。

被問公務員和問責官員會否減薪，陳茂波稱針對財赤最有效方法是要求各部門節省開支，放眼未來經濟繼續增長，不希望公務員及問責官員薪酬影響私人市場待遇，「我們都希望打工朋友收入有所增加，所以不想政府行為，為勞工市場、打工仔帶來負面影響」。

政府料經常開支可減39億

政府將繼續推行資源效率優化計劃，各部門每年削減經常開支1%，預算案提出延長計劃至2026/27年度。陳茂波說騰出的資源將在內部重新調配，提供新公共服務或改善現有服務，預計未來5個財政年度經營開支增長，將放緩至平均每年2.2%，低於同期本地生產總值名義增長。政府消息稱在計劃下，新一個財政年度政府經常開支將減少39億元，2025/26年按年縮減78億元，2026/27年度則進一步減少117億元。

（2024/25預算案）