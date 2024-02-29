明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

公務員凍編制不減薪 陳茂波：免影響私人市場

【明報專訊】為紓緩政府財政赤字，新一份《財政預算案》宣布政府部門削減經常開支1%的措施將延長一年，惟未有下調公務員薪酬，僅維持公務員編制「零增長」。財政司長陳茂波昨解釋，公務員及問責官員薪酬影響私人市場，不希望政府舉措為「打工仔」帶來負面影響。

指調整公務員薪酬按機制處理

預算案稱要嚴控經營開支，包括維持公務員編制「零增長」，惟未有調整公務員及問責官員薪酬。陳茂波在記者會表示，調整公務員薪酬需顧及士氣和對社會的影響，將按既定機制處理。

被問公務員和問責官員會否減薪，陳茂波稱針對財赤最有效方法是要求各部門節省開支，放眼未來經濟繼續增長，不希望公務員及問責官員薪酬影響私人市場待遇，「我們都希望打工朋友收入有所增加，所以不想政府行為，為勞工市場、打工仔帶來負面影響」。

政府料經常開支可減39億

政府將繼續推行資源效率優化計劃，各部門每年削減經常開支1%，預算案提出延長計劃至2026/27年度。陳茂波說騰出的資源將在內部重新調配，提供新公共服務或改善現有服務，預計未來5個財政年度經營開支增長，將放緩至平均每年2.2%，低於同期本地生產總值名義增長。政府消息稱在計劃下，新一個財政年度政府經常開支將減少39億元，2025/26年按年縮減78億元，2026/27年度則進一步減少117億元。

（2024/25預算案）

相關字詞﹕財赤 問責官員 財政預算案 公務員薪酬 公務員

上 / 下一篇新聞

樓市全撤辣 按市况定推地量 陳茂波：住宅供求趨平衡可由市場調節 本研憂礙小市民置業
樓市全撤辣 按市况定推地量 陳茂波：住宅供求趨平衡可由市場調節 本研憂礙小市民置業
3000萬下樓價七成按揭 壓測暫停
3000萬下樓價七成按揭 壓測暫停
有新業主即放盤 有人反價百萬
有新業主即放盤 有人反價百萬
話你知：辣稅13年涉24萬宗成交 收近2000億
話你知：辣稅13年涉24萬宗成交 收近2000億
財赤1016億超預算近倍 料2027/28始收支平衡 糖縮八成 「能者多付」富人加稅
財赤1016億超預算近倍 料2027/28始收支平衡 糖縮八成 「能者多付」富人加稅
消息稱盡量免動基層 糖縱減措施維持
消息稱盡量免動基層 糖縱減措施維持
薪俸稅「標準稅率」變兩級 500萬元起收16%
薪俸稅「標準稅率」變兩級 500萬元起收16%
新民黨倡富人稅再加 民主黨失望官俸未減
新民黨倡富人稅再加 民主黨失望官俸未減
考慮財政 基建步伐改人工島推遲 發展「略後於北都」 測量師料對房屋供應影響有限
考慮財政 基建步伐改人工島推遲 發展「略後於北都」 測量師料對房屋供應影響有限
發債破千億 學者警告財政風險
發債破千億 學者警告財政風險
「派糖」措施減 社協：未應中央要求精準扶貧
「派糖」措施減 社協：未應中央要求精準扶貧
交通補貼、2元乘車優惠不撤 年內研財政可持續模式 考慮他法防濫用
交通補貼、2元乘車優惠不撤 年內研財政可持續模式 考慮他法防濫用
連續兩年加 稅率未達世衛 每包煙七成稅 平均售93元
連續兩年加 稅率未達世衛 每包煙七成稅 平均售93元
購電動車免稅額減四成 業界料掀搶購潮
購電動車免稅額減四成 業界料掀搶購潮
機電署天台鋪太陽能板 試效益再研普及
機電署天台鋪太陽能板 試效益再研普及
超算中心最快今年啟用 30億資助大學企業使用 設委會審批
超算中心最快今年啟用 30億資助大學企業使用 設委會審批
6紀律部隊開支同升 警隊增預算9.2%  縮編制加線人費
6紀律部隊開支同升 警隊增預算9.2%  縮編制加線人費
復徵3%酒店房稅 賓館業：轉嫁住客 政府估算年增11億收入 料不影響入住率
復徵3%酒店房稅 賓館業：轉嫁住客 政府估算年增11億收入 料不影響入住率
煙火每月成本100萬 幻彩詠香江擬明年更新
煙火每月成本100萬 幻彩詠香江擬明年更新
重點演藝項目計劃 可資助作品1500萬
重點演藝項目計劃 可資助作品1500萬
教育開支佔比10年次低 學士料最快下年加學費 指非恆常措施 取消代繳DSE費
教育開支佔比10年次低 學士料最快下年加學費 指非恆常措施 取消代繳DSE費
都大申應科大 政府消息：沒定數量目標
都大申應科大 政府消息：沒定數量目標
今年幼師流失率料兩成新高
今年幼師流失率料兩成新高