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6紀律部隊開支同升 警隊增預算9.2%  縮編制加線人費

【明報專訊】政府將於今年完成《基本法》23條立法，6個紀律部隊2024/25年度開支預算較2023/24年度「修訂預算」均錄得升幅。其中以警務處升幅最多，增約9.2%至逾278億元，包括被稱為「線人費」的「酬金及特別服務」預算達1.65億元，較上財政年度增約16.7%；惟2024/25年度少於3.8萬個職位，較上一個財政年度減少273個。除消防處外，其餘紀律部隊人手編制均減少。

明報記者

被問到23條立法會否增加國安開支，財政司長陳茂波昨表示，國安開支不在預算案內，每年由國安委審批開支。至於立法會否影響本港吸引力，他重申社會有共識支持立法，認為社會穩定是經濟發展的關鍵。

政府昨公布《2024/25年度財政預算案》，6紀律部隊均錄得升幅（見表），警務處升幅最高，其中「行動單位的工作」撥款較上個財政年度修訂預算增約14.9%至逾59.4億元，用於薪金及部門開支上，工作包括維持本港內部保安，透過跨部門反恐專責組，監察全球及本地恐怖活動趨勢演變和反恐部署；及為重要基礎設施部署策略性反恐巡邏等。「防止及偵破罪案」開支亦達57億，上升8.8%。

去年發301萬張牛肉乾 較前年跌一成

近年坊間關注警方「抄牌」情况，預算案顯示，去年就違例泊車發出約301萬張定額罰款通知書，較前年下跌約一成；預算案料今年約有301萬張違泊通知書。

消防處在新一個財政年度人手編制約1.2萬個職位，較上一個財政年度增加142個。其餘5個紀律部隊則減少職位，其中警務處較上一個財政年度減少273個職位；而海關、懲教署及入境處較上一個財政年度分別減少逾60職位。

撇除紀律部隊，大部分決策局及部門於2024/25年度開支預算都有增長，若不計算雜項服務，增幅最高是預計開支9.81億元的財經事務及庫務局（財經事務科），較2023/24年度修訂預算增102%，主要由於付款期限由2024/25年度延至2025/26年度，以及年度維修保養費用增加，令「積金易」平台在2024/25年度所需的現金流量增加3.7億元。其次是預計開支20.4億元的勞工及福利局，以及預計開支30億元的政府資訊科技總監辦公室，分別較2023/24年度修訂預算增逾50%。

財庫局財經事務科預算倍增

文體旅局人手增幅各部門最高

編制方面，若不計算消防處，增幅最高是文化體育及旅遊局，由2023/24年度修訂預算的349個職位，增至2024/25年度預算的412個職位，增幅為18.1%，主要由於用以推行第15屆全運會及第12屆殘運會暨第9屆特奧會等各項持續和優化體育計劃，而淨增加57個職位。

其次是投資推廣署及資科辦，分別預期在2024/25年度增加3及43個職位，增幅為7.5%及5.7%。

（2024/25預算案）

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