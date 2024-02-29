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超算中心最快今年啟用 30億資助大學企業使用 設委會審批

【明報專訊】《2024/25年度財政預算案》公布撥款30億元推行「人工智能資助計劃」，為期3年，資助本地大學、研發機構及企業等，運用數碼港人工智能超算中心的算力，並吸引海內外人工智能專家、企業及研發項目落戶香港。政府消息人士稱，資助細節會待數碼港敲定收費模式才決定，相關撥款會由業界、獨立人士及政府代表組成的委員會把關。

去年預算案已提出就建立超算中心進行可行研究，去年施政報告宣布決定交由數碼港負責項目。昨發表的預算案進一步披露，預料超算中心最快今年內啟用，到2026年初提供每秒浮點運算3000千萬億次（即3 exaFLOPS）的算力，相當於1小時可完成近100億張圖像處理。

擬按用家支付費用比例資助

政府新設30億元人工智能資助計劃，消息人士表示，政府初步構想是根據用家所需支付的費用，按比例提供資助，屆時數碼港會是資助計劃的秘書處，政府會籌組委員會審批資助申請。

推動數字經濟方面，政府稱已委託專家組研究如何為香港構建良好的數據交易生態，範圍包括在數據交易中擔當超級連接人的角色、推動國際數據貿易規則制定等。政府消息稱，專家組約8人，一半來至財政司長主持的「數字化經濟發展委員會」，暫已開會一至兩次，研究範圍包括外地經驗，例如場外交易數據的安排、數據來源、如何衡量價值等。

河套香港園區定位配套 年內揭盅

國務院去年8月公布《河套深港科技創新合作區深圳園區發展規劃》，政府表示正加緊起草「河套香港園區發展白皮書」，目標今年內發布。政府消息稱，香港園區的定位、功能、軟硬件配套等均會在白皮書說明。

引進企業方面，政府稱香港投資管理有限公司上半年將落實首批直接投資和共同投資項目，涵蓋生命科技、綠色科技和金融、半導體、晶片、製造業升級轉型等領域。

（2024/25預算案）

相關字詞﹕數據交易所 河套深港科技創新合作區深圳園區發展規劃 人工智能超算中心 數碼港 香港人工智能生態圈發展支援計劃 人工智能資助計劃 人工智能

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