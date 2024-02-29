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機電署天台鋪太陽能板 試效益再研普及

【明報專訊】財政預算案宣布推出「太陽能發電（photovoltaic）建築先導計劃」，政府將率先在機電工程署總部大樓應用。環境及生態局稱正籌劃，詳情待今年內開展研究工作時制定，當局會按收集所得的數據評估成效及可行性，例如實質發電效能、減少室內耗能表現、維修及保養開支等，評估日後會否推展計劃至其他公私營機構。

呂元祥建築師事務所董事暨環保設計總監梁文傑表示，本港高樓林立，若大廈四周有其他建築物包圍，能吸收的陽光會「打折」，而樓面太陽能板的發電效能僅為置於天面的四成，形容大廈前面是「無敵海景」才可發揮最佳效能。他指出，在現有玻璃幕牆加裝太陽能發電裝置並不困難，與外牆裝遮陽板的技術相似，但提醒太陽能板多少會出現眩光，表面或會反光，影響鄰座大廈和雀鳥。

專家稱成本800萬 料7年回本

香港工程師學會燃氣及能源分部主席陳迺堅指出，一塊透光度高的建築整合太陽能板（BIPV）市價約每平方米3000至4000元，他推算機電工程署總部的玻璃幕牆約2000平方米，需用1000多塊納米塗層太陽能板，成本約800萬元，大概9至12個月內可建成；若以每度電1.5元計算，料7至8年可回本。他又稱普遍太陽能板約有10年壽命，長期陽光高溫照射會影響發電效能，平均每年減5%至10%。

（2024/25預算案）

相關字詞﹕環保及生態發展局 太陽能發電建築先導計劃 財政預算案

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