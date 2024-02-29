明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

購電動車免稅額減四成 業界料掀搶購潮

【明報專訊】政府為鼓勵車主更換電動車而提供的電動私家車首次登記稅寬減優惠，原定下月底屆滿，新一份財政預算案昨宣布延長兩年，但寬減額大減40%，當中「一換一」計劃、即銷毁車齡6年或以上舊私家車再買新電動車，最高寬免額由28.75萬元下調至17.25萬元；一般新電動私家車寬免額上限亦由97,500元下調至58,500元；稅前車價逾50萬元的車款則不再獲任何稅務寬免。

車價逾50萬撤寬免 豪車「影響不大」

新安排適用於4月1日起提交的電動私家車首次登記申請，意即今日起買的新車，如可趕及3月31日或之前取車並完成登記，仍可享舊寬免額。至於昨日或之前訂購的電動車，政府提供一次過安排，即使未能趕及4月1日前取車登記，只要在明年2月27日或之前提交申請仍可享舊寬免額。

有分銷商昨稱不少車主為享舊寬免額，「趕尾班車」 即日買車，昨訂單量為平日至少10倍，相信措施實施前會掀現貨搶購潮。

消息稱，下調寬減額主要考慮政府需增稅收，其次是電動車價已下跌及有更多車款，現時車主使用電動車成本有優勢，已不需靠資助鼓勵換車。至於對車價逾50萬元的電動車完全取消寬減，消息稱2022年有1300輛相關新登記，佔全港所有新登記電動私家車少於7%，相信影響不大。

消息又指出，現時政府就提供相關稅務寬減每年開支56億元，假設市場對需求不變，而本港電動車供應維持穩定水平，預期稅務寬減額下調後，每年相關開支收窄至31億元，政府每年稅收可增25億元。

本報按私家車首次登記稅率計算，寬減額下調前，稅前車價為約37.8萬元或以下的新車可獲完全免稅，下調後則只有約27萬元或以下車款才完全免稅。

欲全免稅 料只可買國產車

中國香港汽車會永遠榮譽會長李耀培稱理解政府財赤，免稅額下調幅度可接受，又指車價逾50萬元屬「豪車」，「一般人買唔起」，料影響較小。李分析，歐洲電動車價至少40萬元，如車主盼在新制下付較少稅甚至免稅，只能選擇售二三十萬元的國產車。他又呼籲車行不要加價，否則只會進一步降低買車意欲。

仁孚車行有售平治及韓國現代電動私家車，本報昨傍晚到車行觀察，有10多人查詢買電動車。銷售員陳先生稱，平日平均只有單位數訂單，昨訂單量是10倍，很多人即買現貨，尤其是選購將不再獲免稅的貴價車。他分析，由於車主盼爭取4月前取車並完成登記以享舊免稅額，料現貨會有搶購潮，不排除有電動車品牌會取消部分優惠，即變相加價。

分銷商稱昨訂單量平日10倍

比亞迪、寶馬、平治昨延長部分陳列室開放時間至凌晨零時。平治稱14款車型有小量現貨，部分車款最快一個月內可交付。Tesla稱昨日客人查詢量上升，有小量現貨，訂購新車料可第二季交車。

（2024/25預算案）

相關字詞﹕財政預算案 電動車一換一 電動車

上 / 下一篇新聞

樓市全撤辣 按市况定推地量 陳茂波：住宅供求趨平衡可由市場調節 本研憂礙小市民置業
樓市全撤辣 按市况定推地量 陳茂波：住宅供求趨平衡可由市場調節 本研憂礙小市民置業
3000萬下樓價七成按揭 壓測暫停
3000萬下樓價七成按揭 壓測暫停
有新業主即放盤 有人反價百萬
有新業主即放盤 有人反價百萬
話你知：辣稅13年涉24萬宗成交 收近2000億
話你知：辣稅13年涉24萬宗成交 收近2000億
財赤1016億超預算近倍 料2027/28始收支平衡 糖縮八成 「能者多付」富人加稅
財赤1016億超預算近倍 料2027/28始收支平衡 糖縮八成 「能者多付」富人加稅
消息稱盡量免動基層 糖縱減措施維持
消息稱盡量免動基層 糖縱減措施維持
薪俸稅「標準稅率」變兩級 500萬元起收16%
薪俸稅「標準稅率」變兩級 500萬元起收16%
新民黨倡富人稅再加 民主黨失望官俸未減
新民黨倡富人稅再加 民主黨失望官俸未減
考慮財政 基建步伐改人工島推遲 發展「略後於北都」 測量師料對房屋供應影響有限
考慮財政 基建步伐改人工島推遲 發展「略後於北都」 測量師料對房屋供應影響有限
發債破千億 學者警告財政風險
發債破千億 學者警告財政風險
「派糖」措施減 社協：未應中央要求精準扶貧
「派糖」措施減 社協：未應中央要求精準扶貧
交通補貼、2元乘車優惠不撤 年內研財政可持續模式 考慮他法防濫用
交通補貼、2元乘車優惠不撤 年內研財政可持續模式 考慮他法防濫用
連續兩年加 稅率未達世衛 每包煙七成稅 平均售93元
連續兩年加 稅率未達世衛 每包煙七成稅 平均售93元
機電署天台鋪太陽能板 試效益再研普及
機電署天台鋪太陽能板 試效益再研普及
超算中心最快今年啟用 30億資助大學企業使用 設委會審批
超算中心最快今年啟用 30億資助大學企業使用 設委會審批
6紀律部隊開支同升 警隊增預算9.2%  縮編制加線人費
6紀律部隊開支同升 警隊增預算9.2%  縮編制加線人費
公務員凍編制不減薪 陳茂波：免影響私人市場
公務員凍編制不減薪 陳茂波：免影響私人市場
復徵3%酒店房稅 賓館業：轉嫁住客 政府估算年增11億收入 料不影響入住率
復徵3%酒店房稅 賓館業：轉嫁住客 政府估算年增11億收入 料不影響入住率
煙火每月成本100萬 幻彩詠香江擬明年更新
煙火每月成本100萬 幻彩詠香江擬明年更新
重點演藝項目計劃 可資助作品1500萬
重點演藝項目計劃 可資助作品1500萬
教育開支佔比10年次低 學士料最快下年加學費 指非恆常措施 取消代繳DSE費
教育開支佔比10年次低 學士料最快下年加學費 指非恆常措施 取消代繳DSE費
都大申應科大 政府消息：沒定數量目標
都大申應科大 政府消息：沒定數量目標
今年幼師流失率料兩成新高
今年幼師流失率料兩成新高