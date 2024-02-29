購電動車免稅額減四成 業界料掀搶購潮

車價逾50萬撤寬免 豪車「影響不大」

新安排適用於4月1日起提交的電動私家車首次登記申請，意即今日起買的新車，如可趕及3月31日或之前取車並完成登記，仍可享舊寬免額。至於昨日或之前訂購的電動車，政府提供一次過安排，即使未能趕及4月1日前取車登記，只要在明年2月27日或之前提交申請仍可享舊寬免額。

有分銷商昨稱不少車主為享舊寬免額，「趕尾班車」 即日買車，昨訂單量為平日至少10倍，相信措施實施前會掀現貨搶購潮。

消息稱，下調寬減額主要考慮政府需增稅收，其次是電動車價已下跌及有更多車款，現時車主使用電動車成本有優勢，已不需靠資助鼓勵換車。至於對車價逾50萬元的電動車完全取消寬減，消息稱2022年有1300輛相關新登記，佔全港所有新登記電動私家車少於7%，相信影響不大。

消息又指出，現時政府就提供相關稅務寬減每年開支56億元，假設市場對需求不變，而本港電動車供應維持穩定水平，預期稅務寬減額下調後，每年相關開支收窄至31億元，政府每年稅收可增25億元。

本報按私家車首次登記稅率計算，寬減額下調前，稅前車價為約37.8萬元或以下的新車可獲完全免稅，下調後則只有約27萬元或以下車款才完全免稅。

欲全免稅 料只可買國產車

中國香港汽車會永遠榮譽會長李耀培稱理解政府財赤，免稅額下調幅度可接受，又指車價逾50萬元屬「豪車」，「一般人買唔起」，料影響較小。李分析，歐洲電動車價至少40萬元，如車主盼在新制下付較少稅甚至免稅，只能選擇售二三十萬元的國產車。他又呼籲車行不要加價，否則只會進一步降低買車意欲。

仁孚車行有售平治及韓國現代電動私家車，本報昨傍晚到車行觀察，有10多人查詢買電動車。銷售員陳先生稱，平日平均只有單位數訂單，昨訂單量是10倍，很多人即買現貨，尤其是選購將不再獲免稅的貴價車。他分析，由於車主盼爭取4月前取車並完成登記以享舊免稅額，料現貨會有搶購潮，不排除有電動車品牌會取消部分優惠，即變相加價。

分銷商稱昨訂單量平日10倍

比亞迪、寶馬、平治昨延長部分陳列室開放時間至凌晨零時。平治稱14款車型有小量現貨，部分車款最快一個月內可交付。Tesla稱昨日客人查詢量上升，有小量現貨，訂購新車料可第二季交車。

（2024/25預算案）