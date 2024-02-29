購電動車免稅額減四成 業界料掀搶購潮

【明報專訊】政府為鼓勵車主更換電動車而提供的電動私家車首次登記稅寬減優惠，原定下月底屆滿，新一份財政預算案昨宣布延長兩年，但寬減額大減40%，當中「一換一」計劃、即銷毁車齡6年或以上舊私家車再買新電動車，最高寬免額由28.75萬元下調至17.25萬元；一般新電動私家車寬免額上限亦由97,500元下調至58,500元；稅前車價逾50萬元的車款則不再獲任何稅務寬免。
車價逾50萬撤寬免 豪車「影響不大」
新安排適用於4月1日起提交的電動私家車首次登記申請，意即今日起買的新車，如可趕及3月31日或之前取車並完成登記，仍可享舊寬免額。至於昨日或之前訂購的電動車，政府提供一次過安排，即使未能趕及4月1日前取車登記，只要在明年2月27日或之前提交申請仍可享舊寬免額。
有分銷商昨稱不少車主為享舊寬免額，「趕尾班車」 即日買車，昨訂單量為平日至少10倍，相信措施實施前會掀現貨搶購潮。
消息稱，下調寬減額主要考慮政府需增稅收，其次是電動車價已下跌及有更多車款，現時車主使用電動車成本有優勢，已不需靠資助鼓勵換車。至於對車價逾50萬元的電動車完全取消寬減，消息稱2022年有1300輛相關新登記，佔全港所有新登記電動私家車少於7%，相信影響不大。
消息又指出，現時政府就提供相關稅務寬減每年開支56億元，假設市場對需求不變，而本港電動車供應維持穩定水平，預期稅務寬減額下調後，每年相關開支收窄至31億元，政府每年稅收可增25億元。
本報按私家車首次登記稅率計算，寬減額下調前，稅前車價為約37.8萬元或以下的新車可獲完全免稅，下調後則只有約27萬元或以下車款才完全免稅。
欲全免稅 料只可買國產車
中國香港汽車會永遠榮譽會長李耀培稱理解政府財赤，免稅額下調幅度可接受，又指車價逾50萬元屬「豪車」，「一般人買唔起」，料影響較小。李分析，歐洲電動車價至少40萬元，如車主盼在新制下付較少稅甚至免稅，只能選擇售二三十萬元的國產車。他又呼籲車行不要加價，否則只會進一步降低買車意欲。
仁孚車行有售平治及韓國現代電動私家車，本報昨傍晚到車行觀察，有10多人查詢買電動車。銷售員陳先生稱，平日平均只有單位數訂單，昨訂單量是10倍，很多人即買現貨，尤其是選購將不再獲免稅的貴價車。他分析，由於車主盼爭取4月前取車並完成登記以享舊免稅額，料現貨會有搶購潮，不排除有電動車品牌會取消部分優惠，即變相加價。
分銷商稱昨訂單量平日10倍
比亞迪、寶馬、平治昨延長部分陳列室開放時間至凌晨零時。平治稱14款車型有小量現貨，部分車款最快一個月內可交付。Tesla稱昨日客人查詢量上升，有小量現貨，訂購新車料可第二季交車。