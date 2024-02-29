明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

連續兩年加 稅率未達世衛 每包煙七成稅 平均售93元

【明報專訊】政府去年控煙諮詢提出加煙草稅至佔零售價75%，達至世界衛生組織建議。諮詢結果未出爐，新一份《財政預算案》率先提出即時加煙稅，為連續第二年增加，加幅約31%與去年相若，每包煙平均加價至約93元，煙稅佔約七成，未達世衛建議。政府消息稱世衛建議非硬指標，當局目標是減少煙民：前食衛局長陳肇始稱世衛建議具力度，冀保留目標。

陳肇始冀維持世衛目標

政府目標將吸煙率由2021年9.5%降至明年7.8%。預算案提出即時將每支煙稅款調高8毫，按同等比例提高其他煙草產品稅率，會逐步將煙稅佔零售價比例增至世衛建議的75%。以每包20支煙計算，每包加稅16元，零售價由77.68元加至93.68元。

被問為何沒大幅加煙稅以達至世衛建議，消息稱是考慮到業界和市民反應，不能一步到位；世衛建議屬工具，非硬指標或目標，未來亦不一定「年年加」。

政府預計加煙稅為2024/25年度帶來90.2億元稅收。預算案顯示2023/24年度煙草稅收入修訂為85.8億元，較原預算的94.3億元少逾8億，消息稱暫難評估去年加幅對減少煙民的成效，煙稅收入非當局首要考慮。

湯修齊倡每年通脹上加10%煙稅

港大醫學院護理學院教授陳肇始稱，連續兩年加煙稅有「乘勝追擊」之效，冀明年續加，並盡快加強擴大吸煙區、戒煙等服務。陳肇始相信當局考慮到煙商會另行加價，令煙稅佔比降低，故未以零售價75%作目標，但她認為世衛建議具力度，而本港明年降低吸煙率至7.8%仍具挑戰，冀以世衛建議作目標。

吸煙與健康委員會主席湯修齊歡迎連續兩年加煙稅，又稱世衛建議高收入地區煙稅佔零售價至少80%，認同不以75%作硬指標，冀訂更高目標，並每年於通脹以上加10%煙稅。

指未交代成效 煙草協會表遺憾

長遠煙草政策關注組對加煙稅感遺憾及失望，質疑會助長私煙，冀控煙諮詢結果會就打擊私煙提出長遠策略。煙草事務協會稱政府未交代去年加煙稅對吸煙率影響便再調高煙稅，深表遺憾。

（2024/25預算案）

相關字詞﹕財政預算案 煙草稅 煙稅 加煙稅

上 / 下一篇新聞

樓市全撤辣 按市况定推地量 陳茂波：住宅供求趨平衡可由市場調節 本研憂礙小市民置業
樓市全撤辣 按市况定推地量 陳茂波：住宅供求趨平衡可由市場調節 本研憂礙小市民置業
3000萬下樓價七成按揭 壓測暫停
3000萬下樓價七成按揭 壓測暫停
有新業主即放盤 有人反價百萬
有新業主即放盤 有人反價百萬
話你知：辣稅13年涉24萬宗成交 收近2000億
話你知：辣稅13年涉24萬宗成交 收近2000億
財赤1016億超預算近倍 料2027/28始收支平衡 糖縮八成 「能者多付」富人加稅
財赤1016億超預算近倍 料2027/28始收支平衡 糖縮八成 「能者多付」富人加稅
消息稱盡量免動基層 糖縱減措施維持
消息稱盡量免動基層 糖縱減措施維持
薪俸稅「標準稅率」變兩級 500萬元起收16%
薪俸稅「標準稅率」變兩級 500萬元起收16%
新民黨倡富人稅再加 民主黨失望官俸未減
新民黨倡富人稅再加 民主黨失望官俸未減
考慮財政 基建步伐改人工島推遲 發展「略後於北都」 測量師料對房屋供應影響有限
考慮財政 基建步伐改人工島推遲 發展「略後於北都」 測量師料對房屋供應影響有限
發債破千億 學者警告財政風險
發債破千億 學者警告財政風險
「派糖」措施減 社協：未應中央要求精準扶貧
「派糖」措施減 社協：未應中央要求精準扶貧
交通補貼、2元乘車優惠不撤 年內研財政可持續模式 考慮他法防濫用
交通補貼、2元乘車優惠不撤 年內研財政可持續模式 考慮他法防濫用
購電動車免稅額減四成 業界料掀搶購潮
購電動車免稅額減四成 業界料掀搶購潮
機電署天台鋪太陽能板 試效益再研普及
機電署天台鋪太陽能板 試效益再研普及
超算中心最快今年啟用 30億資助大學企業使用 設委會審批
超算中心最快今年啟用 30億資助大學企業使用 設委會審批
6紀律部隊開支同升 警隊增預算9.2%  縮編制加線人費
6紀律部隊開支同升 警隊增預算9.2%  縮編制加線人費
公務員凍編制不減薪 陳茂波：免影響私人市場
公務員凍編制不減薪 陳茂波：免影響私人市場
復徵3%酒店房稅 賓館業：轉嫁住客 政府估算年增11億收入 料不影響入住率
復徵3%酒店房稅 賓館業：轉嫁住客 政府估算年增11億收入 料不影響入住率
煙火每月成本100萬 幻彩詠香江擬明年更新
煙火每月成本100萬 幻彩詠香江擬明年更新
重點演藝項目計劃 可資助作品1500萬
重點演藝項目計劃 可資助作品1500萬
教育開支佔比10年次低 學士料最快下年加學費 指非恆常措施 取消代繳DSE費
教育開支佔比10年次低 學士料最快下年加學費 指非恆常措施 取消代繳DSE費
都大申應科大 政府消息：沒定數量目標
都大申應科大 政府消息：沒定數量目標
今年幼師流失率料兩成新高
今年幼師流失率料兩成新高