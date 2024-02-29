連續兩年加 稅率未達世衛 每包煙七成稅 平均售93元

陳肇始冀維持世衛目標

政府目標將吸煙率由2021年9.5%降至明年7.8%。預算案提出即時將每支煙稅款調高8毫，按同等比例提高其他煙草產品稅率，會逐步將煙稅佔零售價比例增至世衛建議的75%。以每包20支煙計算，每包加稅16元，零售價由77.68元加至93.68元。

被問為何沒大幅加煙稅以達至世衛建議，消息稱是考慮到業界和市民反應，不能一步到位；世衛建議屬工具，非硬指標或目標，未來亦不一定「年年加」。

政府預計加煙稅為2024/25年度帶來90.2億元稅收。預算案顯示2023/24年度煙草稅收入修訂為85.8億元，較原預算的94.3億元少逾8億，消息稱暫難評估去年加幅對減少煙民的成效，煙稅收入非當局首要考慮。

湯修齊倡每年通脹上加10%煙稅

港大醫學院護理學院教授陳肇始稱，連續兩年加煙稅有「乘勝追擊」之效，冀明年續加，並盡快加強擴大吸煙區、戒煙等服務。陳肇始相信當局考慮到煙商會另行加價，令煙稅佔比降低，故未以零售價75%作目標，但她認為世衛建議具力度，而本港明年降低吸煙率至7.8%仍具挑戰，冀以世衛建議作目標。

吸煙與健康委員會主席湯修齊歡迎連續兩年加煙稅，又稱世衛建議高收入地區煙稅佔零售價至少80%，認同不以75%作硬指標，冀訂更高目標，並每年於通脹以上加10%煙稅。

指未交代成效 煙草協會表遺憾

長遠煙草政策關注組對加煙稅感遺憾及失望，質疑會助長私煙，冀控煙諮詢結果會就打擊私煙提出長遠策略。煙草事務協會稱政府未交代去年加煙稅對吸煙率影響便再調高煙稅，深表遺憾。

（2024/25預算案）