交通補貼、2元乘車優惠不撤 年內研財政可持續模式 考慮他法防濫用

2元優惠推出10年 年均開支增20％

2元乘車優惠和交津計劃2023/24年度開支分別約40億和35億元，較2019/20年度13億和17億元分別增逾兩倍和逾一倍。人口老化下乘車優惠開支增，政府消息稱2元乘車優惠推出的10年間，每年開支平均增約20%，又形容檢討需「成條數拆開睇」，包括公共交通開支、合資格長者人數增加等因素，同時研究其他方法打擊濫用。

至於交津，消息形容計劃受市民歡迎，「不敢取消」，每年200萬人受惠，每人每月受惠約百元。被問收窄交通工具種類、津貼門檻及津貼額等會否是檢討方向之一，消息稱「各方面都會睇」，目的為維持政府財政上可持續，又稱政府一直有教育市民交津計劃涉公帑，冀他們明白享用優惠時對公共財政的影響，承認難掌握或檢視「長車短搭」對財政影響。

張欣宇：可研繁忙時正價

立法會議員張欣宇形容2元乘車優惠是社會責任及社會投資，長者貢獻半生，冀他們退休後能活躍社會，繼續創造經濟價值或經濟活動。張欣宇建議可以循使用次數檢討，亦可以考慮在繁忙時間恢復正價車費。

至於交津，他指本港加價機制通常根據市場規則調整，建議以港鐵股息收入降低市民出行成本，強調現時經濟狀况下應鼓勵市民外出消費，而非增加生活及出行成本，不贊成大幅縮減或取消交津。

田北辰倡10元以上車費兩折

實政圓桌議員田北辰建議可考慮凡10元以上車費按兩折計算，既自動調整開支，讓受惠人承擔部分費用，同時打擊濫用2元乘車優惠，減少「長車短搭」問題。

他另指北部都會區未來容納200萬居民，交津需求將大增，「你想想到時候交通費多厲害，那些人來回市區上班，我認為（交津）一定不可以取消」。

社聯認為2元乘車優惠提高長者和殘疾者外出消費、社交和就業動機，交津紓緩基層勞工交通開支，鼓勵跨區工作，期望政府檢討須兼顧相關社會效益。

明報記者

（2024/25預算案）