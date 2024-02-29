發債破千億 學者警告財政風險

政府消息人士表示，2024/25年度發債1200億元，約一半、即500多億至600多億元用作償還舊債，餘下用作基建開支如北部都會區，強調不會用於政府經常開支，本年度利息開支約90億元。

消息：綠債銀債日後可用於基建

政府近年推出綠色債券和銀色債券，其中銀債收入所得由金管局投資，但消息人士表示，該兩個發債項目按日後情况亦可用於基建開支，並強調發債為基建項目融資的做法普遍，本港借貸比例亦偏低，預料至2028/29年度期間，債務佔GDP比率介乎9%至13%。

昨日預算案提出，綠色債券計劃與基礎建設債券計劃（政府去年建議成立）的合共借款上限為5000億元，全部撥入基本工程儲備基金。政府消息人士稱，該款額為未來4年總額，如何分配到兩項計劃將按當時情况決定。財庫局昨亦向立法會提交文件，提高以基本工程儲備基金為目的之發債借款上限，由現時2000億元增至5000億元。

根據預算案的中期預算，政府2025/26年度可轉虧為盈，盈餘63.3億元，但倘扣除發債收支，政府要到2027/28年度才錄得盈餘（約141億元）。

借款上限大增 學者憂基建超支延期

浸大會計、經濟及金融學系高級講師黃健明表示，政府近年傾向以發債集資，認為集資所得用於投資，對政府財政穩定的影響不大，但若用於基建，他認為需注意風險，指基建項目較多不確定因素，如工程超支、延期、土地價值等，從而影響收入，不代表政府因此毋須還債。他提到2019至2023年間，本港財政儲備介乎8000多億至1.1萬多億元，但負債會影響整體財務狀况。

中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波質疑政府「無路可走才出此策（發債）」，他引述政府2024/25年預算，計入發債收入的赤字為480多億元，未計債赤字則為1438億元，非常不理想，憂慮日後政府償還債券的同時，若再遇突發或不明朗因素，將加劇財政挑戰。

（2024/25預算案）