明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

發債破千億 學者警告財政風險

【明報專訊】政府大幅增加發債借錢應對財赤，由去年原本提出每年發債650億元，改至2024/25年度發債1200億元，根據政府中期預算，其後連續3個財政年度發債金額更進一步增至每年1350億元，2028/29年度則發債950億元。2024/25年度發債中，700億元為零售部分，包括500億元銀色債券，以及200億元綠色債券及基礎建設債券。有經濟學者認為發債對本港財政有風險。

政府消息人士表示，2024/25年度發債1200億元，約一半、即500多億至600多億元用作償還舊債，餘下用作基建開支如北部都會區，強調不會用於政府經常開支，本年度利息開支約90億元。

消息：綠債銀債日後可用於基建

政府近年推出綠色債券和銀色債券，其中銀債收入所得由金管局投資，但消息人士表示，該兩個發債項目按日後情况亦可用於基建開支，並強調發債為基建項目融資的做法普遍，本港借貸比例亦偏低，預料至2028/29年度期間，債務佔GDP比率介乎9%至13%。

昨日預算案提出，綠色債券計劃與基礎建設債券計劃（政府去年建議成立）的合共借款上限為5000億元，全部撥入基本工程儲備基金。政府消息人士稱，該款額為未來4年總額，如何分配到兩項計劃將按當時情况決定。財庫局昨亦向立法會提交文件，提高以基本工程儲備基金為目的之發債借款上限，由現時2000億元增至5000億元。

根據預算案的中期預算，政府2025/26年度可轉虧為盈，盈餘63.3億元，但倘扣除發債收支，政府要到2027/28年度才錄得盈餘（約141億元）。

借款上限大增 學者憂基建超支延期

浸大會計、經濟及金融學系高級講師黃健明表示，政府近年傾向以發債集資，認為集資所得用於投資，對政府財政穩定的影響不大，但若用於基建，他認為需注意風險，指基建項目較多不確定因素，如工程超支、延期、土地價值等，從而影響收入，不代表政府因此毋須還債。他提到2019至2023年間，本港財政儲備介乎8000多億至1.1萬多億元，但負債會影響整體財務狀况。

中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波質疑政府「無路可走才出此策（發債）」，他引述政府2024/25年預算，計入發債收入的赤字為480多億元，未計債赤字則為1438億元，非常不理想，憂慮日後政府償還債券的同時，若再遇突發或不明朗因素，將加劇財政挑戰。

（2024/25預算案）

相關字詞﹕基礎建設債券計劃 財政預算案 發債

上 / 下一篇新聞

樓市全撤辣 按市况定推地量 陳茂波：住宅供求趨平衡可由市場調節 本研憂礙小市民置業
樓市全撤辣 按市况定推地量 陳茂波：住宅供求趨平衡可由市場調節 本研憂礙小市民置業
3000萬下樓價七成按揭 壓測暫停
3000萬下樓價七成按揭 壓測暫停
有新業主即放盤 有人反價百萬
有新業主即放盤 有人反價百萬
話你知：辣稅13年涉24萬宗成交 收近2000億
話你知：辣稅13年涉24萬宗成交 收近2000億
財赤1016億超預算近倍 料2027/28始收支平衡 糖縮八成 「能者多付」富人加稅
財赤1016億超預算近倍 料2027/28始收支平衡 糖縮八成 「能者多付」富人加稅
消息稱盡量免動基層 糖縱減措施維持
消息稱盡量免動基層 糖縱減措施維持
薪俸稅「標準稅率」變兩級 500萬元起收16%
薪俸稅「標準稅率」變兩級 500萬元起收16%
新民黨倡富人稅再加 民主黨失望官俸未減
新民黨倡富人稅再加 民主黨失望官俸未減
考慮財政 基建步伐改人工島推遲 發展「略後於北都」 測量師料對房屋供應影響有限
考慮財政 基建步伐改人工島推遲 發展「略後於北都」 測量師料對房屋供應影響有限
「派糖」措施減 社協：未應中央要求精準扶貧
「派糖」措施減 社協：未應中央要求精準扶貧
交通補貼、2元乘車優惠不撤 年內研財政可持續模式 考慮他法防濫用
交通補貼、2元乘車優惠不撤 年內研財政可持續模式 考慮他法防濫用
連續兩年加 稅率未達世衛 每包煙七成稅 平均售93元
連續兩年加 稅率未達世衛 每包煙七成稅 平均售93元
購電動車免稅額減四成 業界料掀搶購潮
購電動車免稅額減四成 業界料掀搶購潮
機電署天台鋪太陽能板 試效益再研普及
機電署天台鋪太陽能板 試效益再研普及
超算中心最快今年啟用 30億資助大學企業使用 設委會審批
超算中心最快今年啟用 30億資助大學企業使用 設委會審批
6紀律部隊開支同升 警隊增預算9.2%  縮編制加線人費
6紀律部隊開支同升 警隊增預算9.2%  縮編制加線人費
公務員凍編制不減薪 陳茂波：免影響私人市場
公務員凍編制不減薪 陳茂波：免影響私人市場
復徵3%酒店房稅 賓館業：轉嫁住客 政府估算年增11億收入 料不影響入住率
復徵3%酒店房稅 賓館業：轉嫁住客 政府估算年增11億收入 料不影響入住率
煙火每月成本100萬 幻彩詠香江擬明年更新
煙火每月成本100萬 幻彩詠香江擬明年更新
重點演藝項目計劃 可資助作品1500萬
重點演藝項目計劃 可資助作品1500萬
教育開支佔比10年次低 學士料最快下年加學費 指非恆常措施 取消代繳DSE費
教育開支佔比10年次低 學士料最快下年加學費 指非恆常措施 取消代繳DSE費
都大申應科大 政府消息：沒定數量目標
都大申應科大 政府消息：沒定數量目標
今年幼師流失率料兩成新高
今年幼師流失率料兩成新高