考慮財政 基建步伐改人工島推遲 發展「略後於北都」 測量師料對房屋供應影響有限

明報記者

政府消息表示，人工島原定2025年底展開填海工程的目標會推遲，視乎該項目環評報告及詳細設計的結果。消息又指，政府發債主要推動北都及其他基建，未包括人工島，人工島的融資方案有待「大型發展項目融資委員會」審視。

強調仍會發展 爭年中啟環評程序

發展局昨於社交媒體發帖文表示，儘管於2025年底開始填海的目標時間表會推遲，但當局會繼續致力做好人工島項目有關填海的環境影響評估，爭取今年中啟動法定環評程序。

陳茂波昨在記者會回應何時推展人工島，稱考慮到公共財政狀况及前期研究進展，將較原定2025年底展開填海的時間「遲少少」，並與北都有先後之分，「交椅州人工島會做，不過在先後方面，它就會略後於北部都會區」。陳多番強調當局仍會發展人工島，形容人工島是土地供應儲備的重要項目，在整體佈局也是本港西部的重要發展空間。昨日預算案以數十字交代人工島進展，「會繼續推展各項相關研究，具體推展時間將考慮包括公共財政狀况等因素」。

消息：短期工程續 中長期如「美化維港」可改

前土供組成員、測量師學會前會長劉振江表示，近年受樓價回落、人口增長放緩等因素影響，本港房屋需求略為紓緩，相信人工島填海稍推遲，對整體房屋供應影響有限。他又提到，政府最近公布的流浮山發展亦有一定房屋供應。本土研究社成員陳劍青認為政府不會減慢造地步伐，相信人工島推遲填海對整體房屋供應影響有限，並質疑該項目是否必需。

另外預算案提到，本港基本工程開支由過去5年的平均每年約760億元，增至2023/24年度的約850億元，主要因近年政府大力推動土地房屋項目及其他基建工程。陳茂波表示，政府需把基建工程開支控制於財政可持續的水平，故政府已審視工程開支效益，按項目優次緩急調整推展安排。政府消息稱，短期工程項目會繼續，籌備成熟、已取得撥款及已做研究的項目亦繼續推進；惟中長期仍處於規劃階段的項目有空間調整，例如會推遲夏愨道海水抽水泵房搬遷計劃及「美化維港海濱項目」等。

翻查資料，夏愨道海水抽水泵房搬遷計劃於本年度基本工程儲備基金帳目列為乙類工程，惟下年度該基金帳目未見到有關項目。

（2024/25預算案）