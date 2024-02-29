新民黨倡富人稅再加 民主黨失望官俸未減

李梓敬憂削優惠礙換電動車 民建聯：仍有少少甜

葉劉淑儀表示，預算案增加收入的措施溫和，相信政府考慮到本港經濟復蘇疲弱，基層負擔較重，故現階段未有大幅加稅，認為做法恰當。但她指出，薪俸稅和個人入息課稅的兩級制增加約9億元收入是較少，認為可再調高入息淨額逾500萬元的稅率，並考慮增加更多徵稅級別。

民建聯主席陳克勤形容新一份預算案「因時制宜、務實有為」，包括提振市場、推進旅遊業提升發展等，亦考慮政府財政緊絀下適度支援市民及企業。對於紓困「減糖」，他說現時沒條件大規模「派糖」，但今次預算案仍有「少少甜」。

民主黨主席羅健熙失望未派消費券及問責官員沒減薪以顯示與市民共渡時艱決心，稱預算案只提及會凍結公務員編制有所不足，認為需研究在新科技協助下精簡現行編制。

另外，總商會回應稱，樓市撤辣有助鼓勵本地和海外人才置業，提振地產和相關行業，而多項支援中小企的措施有助業界鞏固業務發展的根基和提升競爭力。工業總會則支持政府推出各類稅務寬減措施，減低中小企財政壓力，可助改善現金流，對業界拓展新的市場機遇有積極鼓勵作用。

（ 2024/25預算案）