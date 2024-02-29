新民黨倡富人稅再加 民主黨失望官俸未減

【明報專訊】財政司長陳茂波宣讀《財政預算案》後，各政黨回應措施。新民黨主席葉劉淑儀認為，「開源」措施溫和，認為可再調高入息淨額逾500萬元的稅率，該黨李梓敬憂慮電動車「一換一」計劃寬減額下調40%，會令更換電動車趨勢放緩。民主黨失望問責官員未有減薪與市民共渡時艱的決心，又質疑維港每月放煙火成效。
李梓敬憂削優惠礙換電動車 民建聯：仍有少少甜
葉劉淑儀表示，預算案增加收入的措施溫和，相信政府考慮到本港經濟復蘇疲弱，基層負擔較重，故現階段未有大幅加稅，認為做法恰當。但她指出，薪俸稅和個人入息課稅的兩級制增加約9億元收入是較少，認為可再調高入息淨額逾500萬元的稅率，並考慮增加更多徵稅級別。
民建聯主席陳克勤形容新一份預算案「因時制宜、務實有為」，包括提振市場、推進旅遊業提升發展等，亦考慮政府財政緊絀下適度支援市民及企業。對於紓困「減糖」，他說現時沒條件大規模「派糖」，但今次預算案仍有「少少甜」。
民主黨主席羅健熙失望未派消費券及問責官員沒減薪以顯示與市民共渡時艱決心，稱預算案只提及會凍結公務員編制有所不足，認為需研究在新科技協助下精簡現行編制。
另外，總商會回應稱，樓市撤辣有助鼓勵本地和海外人才置業，提振地產和相關行業，而多項支援中小企的措施有助業界鞏固業務發展的根基和提升競爭力。工業總會則支持政府推出各類稅務寬減措施，減低中小企財政壓力，可助改善現金流，對業界拓展新的市場機遇有積極鼓勵作用。