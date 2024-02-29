薪俸稅「標準稅率」變兩級 500萬元起收16%

消息稱，問責官員中特首李家超、6名正副司長年薪均過500萬元，有可能要多繳稅。本報翻查不同機構年報（見表三），以機管局行政總裁林天福為例，2023年年薪約1114萬元，未扣除免稅額等情况下現時要交稅款約167萬元，實施標準稅率兩級制後須繳173萬元，多交61,380元。

較英美星低 政府消息信不礙招才

被問為何以500萬元為界線，政府消息人士解釋原則是「能者多付」，又稱稅率仍有競爭力，舉例遠低於英國和澳洲最高個人入息稅率約45%、美國37%、新加坡24%。

標準稅率兩級制下，約1.2萬名納稅人受影響，佔3萬名現時按標準稅率繳稅者約四成，以整體納稅人計，共0.6%人受影響。

中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波回覆本報稱，今次加徵稅率不算太高，如太高未可吸引人才來港，部分人甚至會藉分拆合同等手段逃避較高徵稅。經營時裝連鎖店及領議員薪金的立法會議員田北辰支持「能者多付」，不介意多交稅，要「打工皇帝」多交稅的理念正確。

差餉累進制目標下年初生效

另外，政府上半年會就住宅物業累進差餉制度提出法例修訂，目標2024/25年度第四季生效，全年租值55萬元物業的差餉徵收稅維持5%，更高租值物業則以累進制率5%、8%、12%比率徵收。政府稱措施只影響1.9%相關物業，料政府收入每年增約8.4億元。

（ 2024/25預算案）