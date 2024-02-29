財赤1016億超預算近倍 料2027/28始收支平衡 糖縮八成 「能者多付」富人加稅

薪俸稅差餉寬免減半 撤電費補貼

政府去年「派糖」約594億元，包括涉325億元電子消費券計劃，今年減少「派糖」至約115億元，其中薪俸稅、差餉寬減等規模減半，亦不再有電費補貼、代交文憑試費用等。陳茂波昨在記者會稱政府「已經盡力」，由於連續數年財赤，「派糖」能力有限，冀市民諒解。他認為，增加市民收入不能單靠政府支援，未來本港經濟增長正面，將投放資源推動產業特別是旅遊業發展，「經濟搞得好，大家收入好，就大家都開心些」。

自2019/20起5個財政年度，有4個錄得赤字，政府消息人士預料，未來政府開支增長將收窄，加上名義經濟增長預期可達5.5%，收入會隨之增加，赤字缺口就可收窄。陳茂波解釋，今年財赤多於預期主要源於資產市場不景，導致地價及印花稅收入大減，強調屬周期現象。

政府本年度整體收入修訂預算為5546億元，其中地價收入194億元，較原預算大減656億元；印花稅收入500億元，較原來預算低350億元。利得稅和薪俸稅收入分別1712億和792億元，與原預算相若。

下年度印花稅料增四成 李兆波：太樂觀

政府預計2024/25年度印花稅收入可增42%，賣地收入可增加70%至330億元，陳茂波認為本港市場對住宅樓宇具一定需求，例如正積極搶企業、搶人才，不宜因短期情况而過於悲觀。

中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波認為，現時外圍政治及經濟不明朗，政府料下年度印花稅收入710億元是過於樂觀，而印花稅及賣地收入受市場影響，稅制明顯有結構問題。歐洲研究及投資教育公司Orientis首席經濟師徐家健認為，香港要再觀察多一兩年相關收入情况，才知需否改變稅制結構。

按政府預計，未來5年的經營開支增長可由每年平均7%降至2.2%，浸大會計、經濟及金融學系高級講師黃健明留意到，經營收支中的經常開支增長未有大減，反映社會人口老化下，醫療、社福方面的經常開支定會增加，惟未見政府有應對措施。翻查預算案資料，2024/25年度經常開支將增加7%，其後按年增幅為3%至4.3%。

學者：近年增干預難縮開支 恆常發債風險升

黃健明稱，近年政府理財哲學明顯有變，以往較保守，為保持一定儲備而逼自己量入為出，但近年政府有更多參與、干預經濟運行，相信更難壓低開支，惟政府收入受周期影響，加上若發債變成恆常做法，本港財政風險肯定較以往高。

李兆波則認為，薪金佔政府開支很大比例，認為更有效節流方法是公務員減薪10%，料可為政府每年度省約百億元支出，有助紓緩財赤。

明報記者

（ 2024/25預算案）