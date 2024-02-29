明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

財赤1016億超預算近倍 料2027/28始收支平衡 糖縮八成 「能者多付」富人加稅

【明報專訊】政府財政再錄得赤字，《2024/25年度財政預算案》顯示，2023/24年綜合赤字1016億元，較原預算544億元增近倍，儲備則跌至7332億元。財政司長陳茂波在預算案提出以節流為重點的「財政整合計劃」，同時增加部分收入，明言目標「力求數年內讓政府回復收支平衡」，但撇除發債收入填數，政府要待2027/28年度才達收支平衡。預算案開源節流措施多以「能者多付」為原則，包括向高收入納稅人、高租值物業徵收額外稅率及差餉，「派糖」措施亦較上年度大減八成，停派消費券，並開徵酒店房租稅、縮減電動車寬減等（見表一）。

薪俸稅差餉寬免減半 撤電費補貼

政府去年「派糖」約594億元，包括涉325億元電子消費券計劃，今年減少「派糖」至約115億元，其中薪俸稅、差餉寬減等規模減半，亦不再有電費補貼、代交文憑試費用等。陳茂波昨在記者會稱政府「已經盡力」，由於連續數年財赤，「派糖」能力有限，冀市民諒解。他認為，增加市民收入不能單靠政府支援，未來本港經濟增長正面，將投放資源推動產業特別是旅遊業發展，「經濟搞得好，大家收入好，就大家都開心些」。

自2019/20起5個財政年度，有4個錄得赤字，政府消息人士預料，未來政府開支增長將收窄，加上名義經濟增長預期可達5.5%，收入會隨之增加，赤字缺口就可收窄。陳茂波解釋，今年財赤多於預期主要源於資產市場不景，導致地價及印花稅收入大減，強調屬周期現象。

政府本年度整體收入修訂預算為5546億元，其中地價收入194億元，較原預算大減656億元；印花稅收入500億元，較原來預算低350億元。利得稅和薪俸稅收入分別1712億和792億元，與原預算相若。

下年度印花稅料增四成 李兆波：太樂觀

政府預計2024/25年度印花稅收入可增42%，賣地收入可增加70%至330億元，陳茂波認為本港市場對住宅樓宇具一定需求，例如正積極搶企業、搶人才，不宜因短期情况而過於悲觀。

中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波認為，現時外圍政治及經濟不明朗，政府料下年度印花稅收入710億元是過於樂觀，而印花稅及賣地收入受市場影響，稅制明顯有結構問題。歐洲研究及投資教育公司Orientis首席經濟師徐家健認為，香港要再觀察多一兩年相關收入情况，才知需否改變稅制結構。

按政府預計，未來5年的經營開支增長可由每年平均7%降至2.2%，浸大會計、經濟及金融學系高級講師黃健明留意到，經營收支中的經常開支增長未有大減，反映社會人口老化下，醫療、社福方面的經常開支定會增加，惟未見政府有應對措施。翻查預算案資料，2024/25年度經常開支將增加7%，其後按年增幅為3%至4.3%。

學者：近年增干預難縮開支 恆常發債風險升

黃健明稱，近年政府理財哲學明顯有變，以往較保守，為保持一定儲備而逼自己量入為出，但近年政府有更多參與、干預經濟運行，相信更難壓低開支，惟政府收入受周期影響，加上若發債變成恆常做法，本港財政風險肯定較以往高。

李兆波則認為，薪金佔政府開支很大比例，認為更有效節流方法是公務員減薪10%，料可為政府每年度省約百億元支出，有助紓緩財赤。

明報記者

（ 2024/25預算案）

上 / 下一篇新聞

樓市全撤辣 按市况定推地量 陳茂波：住宅供求趨平衡可由市場調節 本研憂礙小市民置業
樓市全撤辣 按市况定推地量 陳茂波：住宅供求趨平衡可由市場調節 本研憂礙小市民置業
3000萬下樓價七成按揭 壓測暫停
3000萬下樓價七成按揭 壓測暫停
有新業主即放盤 有人反價百萬
有新業主即放盤 有人反價百萬
話你知：辣稅13年涉24萬宗成交 收近2000億
話你知：辣稅13年涉24萬宗成交 收近2000億
消息稱盡量免動基層 糖縱減措施維持
消息稱盡量免動基層 糖縱減措施維持
薪俸稅「標準稅率」變兩級 500萬元起收16%
薪俸稅「標準稅率」變兩級 500萬元起收16%
新民黨倡富人稅再加 民主黨失望官俸未減
新民黨倡富人稅再加 民主黨失望官俸未減
考慮財政 基建步伐改人工島推遲 發展「略後於北都」 測量師料對房屋供應影響有限
考慮財政 基建步伐改人工島推遲 發展「略後於北都」 測量師料對房屋供應影響有限
發債破千億 學者警告財政風險
發債破千億 學者警告財政風險
「派糖」措施減 社協：未應中央要求精準扶貧
「派糖」措施減 社協：未應中央要求精準扶貧
交通補貼、2元乘車優惠不撤 年內研財政可持續模式 考慮他法防濫用
交通補貼、2元乘車優惠不撤 年內研財政可持續模式 考慮他法防濫用
連續兩年加 稅率未達世衛 每包煙七成稅 平均售93元
連續兩年加 稅率未達世衛 每包煙七成稅 平均售93元
購電動車免稅額減四成 業界料掀搶購潮
購電動車免稅額減四成 業界料掀搶購潮
機電署天台鋪太陽能板 試效益再研普及
機電署天台鋪太陽能板 試效益再研普及
超算中心最快今年啟用 30億資助大學企業使用 設委會審批
超算中心最快今年啟用 30億資助大學企業使用 設委會審批
6紀律部隊開支同升 警隊增預算9.2%  縮編制加線人費
6紀律部隊開支同升 警隊增預算9.2%  縮編制加線人費
公務員凍編制不減薪 陳茂波：免影響私人市場
公務員凍編制不減薪 陳茂波：免影響私人市場
復徵3%酒店房稅 賓館業：轉嫁住客 政府估算年增11億收入 料不影響入住率
復徵3%酒店房稅 賓館業：轉嫁住客 政府估算年增11億收入 料不影響入住率
煙火每月成本100萬 幻彩詠香江擬明年更新
煙火每月成本100萬 幻彩詠香江擬明年更新
重點演藝項目計劃 可資助作品1500萬
重點演藝項目計劃 可資助作品1500萬
教育開支佔比10年次低 學士料最快下年加學費 指非恆常措施 取消代繳DSE費
教育開支佔比10年次低 學士料最快下年加學費 指非恆常措施 取消代繳DSE費
都大申應科大 政府消息：沒定數量目標
都大申應科大 政府消息：沒定數量目標
今年幼師流失率料兩成新高
今年幼師流失率料兩成新高