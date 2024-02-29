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話你知：辣稅13年涉24萬宗成交 收近2000億

【明報專訊】政府過往因應樓價急升，2010年起分階段推出辣稅，至昨日正式宣布全面撤辣。據本報統計，截至今年1月、即逾13年以來，辣稅成交總宗數為243,385宗，總稅款1968億元；最多辣稅成交的是2015年，當年共47,975宗，最多稅款則為2018年，當年辣稅收益達367.32億元。不過隨着樓市下行，去年錄2814宗，涉約59.88億元。

政府首項辣稅為2010年11月推出的額外印花稅（SSD），若買家6個月內沽出，需付樓價15%稅款，6至12個月及12至24個月內沽出，稅率則分別為10%及5%；至2012年10月，SSD稅率涵蓋範圍延長至3年，並提高稅率至最高20%，同時推出買家印花稅（BSD），向非本地買家或海外買家劃一徵收15%稅款。

2013年2月，政府加碼向非本港買家及已持有物業之港人推出雙倍印花稅（DSD），最高稅率8.5%，連同BSD，非本地買家最高需付23.5%辣稅。2016年11月更調高DSD至劃一15%，即非本地買家需付30%辣稅，2017年4月亦對「一約多伙」劃一收15%的DSD。

後來市况下行，政府2020年11月撤銷非住宅DSD，2022年10月提出合資格外來人士成為香港永久居民後可退回所付稅款，去年10月更把SSD年期減至兩年，BSD及DSD稅率減半，外來專才「先免後徵」，至昨全部辣稅撤銷，辣稅壓抑樓市炒賣的任務暫告一段落。

（2024/25預算案）

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