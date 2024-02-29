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有新業主即放盤 有人反價百萬

【明報專訊】政府公布樓市「撤辣」後，有撤辣前入市的業主隨即放盤，又或反價。中原分行經理蔡堅濤表示，粉嶺名都2座最低層單位，實用376方呎兩房戶，原業主去年10月以333萬元購入，取消額外印花稅後，即以415萬元放售，每呎叫價約1.1萬元，較不足半年前購入價高82萬元或25%。

NOVO LAND業主蝕放轉封盤

中原副區域營業經理王勤學表示，元朗爾巒1座低層A室，實用1271方呎，4房雙套連儲物室及工人套房間隔，原開價1488萬元，撤辣後即反價100萬元或7%，以1588萬元放售，每呎叫價12,494元。原業主2020年1260萬元購入，翌年1600萬元內部轉讓，是次叫價較4年前買入價高328萬元或約26%。

2022年7月開售的屯門NOVO LAND，因撤辣後昨提前「鬆綁」。利嘉閣分行首席聯席董事霍志豪表示，屋苑原有零星放盤，如1A座高層P室，實用418方呎兩房戶，業主2022年8月以657萬元購入，預算案前以645萬元蝕讓放售，帳面蝕近2%，並有意承擔相等於樓價10%的額印稅，撤辣後業主料樓價回升，決定暫封盤不賣。

市場同時亦錄得撤辣後成交。利嘉閣分行聯席董事陳鴻信稱，十大屋苑之一的荔枝角美孚新邨，位於7期萬事達廣場5號低層D室，實用934方呎，3房1套間隔，以772.8萬元易手，實呎8274元。原業主2004年以292萬元購入，帳升逾480萬元或1.6倍。

此外，將軍澳顯明苑錄得撤辣後首宗蝕讓。中原分行經理關偉豪表示，屋苑低層01室，實用216方呎開放式戶，以288萬元補價易手，買家因撤辣轉租為買。原業主2017年以300萬元補價購入，帳面蝕12萬元或4%，連使費料蝕20萬元或7%。

（2024/25預算案）

相關字詞﹕大幅加價 美孚新邨 名都 樓市辣招 撤辣 財政預算案

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