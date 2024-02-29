3000萬下樓價七成按揭 壓測暫停

本港住宅樓價自2021年高位累跌逾兩成，去年跌7%，辦公室情况亦相近。余偉文說，地產價格持續調整，銀行承受風險較樓市調整前降低，在維持銀行體系穩定、確保按揭風險妥善管理前提下，有空間放寬監管措施，減低對市民買賣樓宇的影響，現時香港銀行體系仍然有充裕的緩衝，應對樓價一旦大幅調整的挑戰。

金管局：本港按息再升機率較低

金管局暫停在現時實際按息加兩厘、供款不得佔入息多於六成的壓力測試，只需符合現時供款額佔入息不多於五成的要求，對按揭貸款人的月入要求會降低4.28%。阮國恒指未來本港按息再升的機率較低，惟美國減息時間、傳導至港息等有不確定因素，較難預測暫停多久。

是次七成按揭上限提升至3000萬元，以過往數據計算已涵蓋約98%成交。金管局自2009年起推出八輪收緊按揭監管措施，阮稱過去長時間的監管措施，有助判斷絕大部分按揭貸款者是否有能力還款，按揭拖欠比率去年底維持在0.08%。

指按揭額未必復高峰 風險仍可控

至於現時放寬會否令銀行面臨風險增加，阮國恒指樓價累跌兩成，即使上調按揭成數上限，銀行按揭貸款額未必會回到高峰時水平，銀行風險仍可控；按揭風險趨降，當局便有需要調整措施，否則只收不放會令將來有需要時沒有再收緊空間，也不合理地使用監管權力；銀行是接受風險的行業，最重要是監管銀行是否有手段、能力管理風險。現時本港銀行平均資本充足率約兩成，遠高於資本要求，認為銀行在承擔信貸風險上有充足緩衝。

金管局亦放寬發展商的發展項目貸款上限，近期有傳銀行收緊本地地產商風險管理，阮國恒稱，現時是回復至2017年收緊措施前的安排，整個項目上限借貸為六成，建築貸款一直有風險管理的安排，認為現時是合適水平。

助理總裁（銀行監理）陳景宏稱，2017年收緊是針對當時少數發展商利用高槓桿投地，但情况已不存在，故給予銀行管理風險彈性。他又指本港大型發展商財政穩健，銀行亦有針對中小型發展商做風險管理，當局實地檢查亦顯示銀行貸款相當審慎。

（2024/25預算案）