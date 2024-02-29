樓市全撤辣 按市况定推地量 陳茂波：住宅供求趨平衡可由市場調節 本研憂礙小市民置業

政府2010年起引入各項「辣招」，旨在遏抑短炒活動；今年1月私宅樓價指數連跌9個月，樓市交投仍比去年疲弱。政府消息人士表示，樓市現已較當年炒風熾熱及供求失衡情况有明顯改變，經考慮樓價變化、成交量、未來房屋供應量、經濟情况和展望，及整體市場氣氛，有關管理措施已無必要。

消息人士又稱，去年10月25日「減辣」後，沒迹象顯示樓市變得熾熱，總成交由該月2100宗，每月連升至上月3500宗；樓價方面整體住宅物業價格近月續跌，上月按月跌約1.6%，較2021年9月高峰跌23%。

消息：何時重推辣招無指標界定

至於當局日後會否重推「辣招」，政府消息人士說，並無所謂指標界定何時再推辣招，亦無刺激成交目標，相信短期內不會出現大量炒賣。另一政府消息人士稱，下年度（2024/25）賣地仍採審慎策略，推地步伐會按市况調整。

另外，消息指過去3年3項印花稅每年平均稅款總數共約94億元，全面撤辣後成交量或增，而買家仍須付從價印花稅，故難評估庫房收入變化。

陳茂波在記者會解釋稱，未來住宅供應水平較高，達供求平衡，認為適合容許市場自行調節。他預期「撤辣」後住宅交投量增加，惟樓市受很多因素影響，「人們是否買樓、幾時買樓，除了這些措施，還會考慮到經濟狀况、息口走勢、自己就業情况和收入」。他相信撤辣有助穩定市場信心，引導市場作合適期望，毋須因地緣政治、高利率等因素過分放大悲觀情緒。

現時本港置業負擔比率為72%，仍高於過去20年長期平均值51%。被問全面撤辣會否影響市民置業，陳稱本港樓價一向高企，承認置業負擔比率相對較高，政府會通過出售資助房屋助市民置業。

梁志堅：不會令樓價即時飈升

地產建設商會執委會主席梁志堅表示，政府明白若樓價持續未能止跌，勢必影響各行業，打擊整體經濟，「撤辣」可令今年一手交投量止跌回升，但不會令樓價即時飈升。中原集團創辦人施永青認為，撤辣後二手放盤量將增，預計下月成交量將較本月增三四成；樓價不會爆升，因市場尚充斥不利經濟因素，料樓價穩步上升。

地產代理監管局歡迎政府「撤辣」，相信有助刺激成交宗數增加，對地產代理生計有幫助。恒基兆業地產集團歡迎政府回應市場需求變化，相信可助市民置業換樓，帶動成交增加。

本土研究社成員陳劍青表示，政府「撤辣」是挺激進做法，如撤銷額外印花稅後，有意炒賣的地產經紀毋須等兩年便可「短炒」，指政府有責任保障本地居民置業自住需求，擔心香港變回「炒樓天堂」，未來一些大型土地發展計劃亦或令人質疑是投機炒賣項目。

民主黨：向地產界完全傾斜

民主黨發展政策發言人吳永輝認為，政府全撤辣是向地產界完全傾斜，質疑措施能否幫到市民置業。他指港人樓價負擔屬全球前列，若樓價飈升，一般市民和年輕人買樓更難，加上高息之際取消壓力測試，恐進一步增加市民未能負擔供樓支出的風險，導致社會悲劇。

明報記者

（2024/25預算案）

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