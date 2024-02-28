政府消息：每月「煙火」匯演 規模有別節慶煙花

政府消息人士稱，政府擬每月舉辦的煙火匯演，規模類似去年由旅發局主辦、「開心香港」系列活動之一的「幻彩詠香江煙火效果」，或如去年底旅發局舉辦的「冬日維港水上煙火表演」，當時匯演歷時約10分鐘，並於聖誕節前後4天上演。

旅界指物罕為貴 憂高投資少回報

香港旅遊聯業工會聯會理事長梁芳遠昨於港台節目《千禧年代》認同幻彩詠香江需革新，但對每月舉行煙火及無人機表演不感樂觀，稱珠海有樓盤亦做到相當有規模的同類表演，未必會有大量旅客專程來港觀賞。她說匯演成本高，每年特定日子上演才是物以罕為貴，若變成每月一次，擔心政府「高投資、少回報」，建議可將成本投放在海濱長廊及避風塘等具本港特色的地方，舉例在海濱長廊增加酒吧及食肆等。

立法會議員楊永杰於同一節目亦同意幻彩詠香江需革新，形容10多年來「日日如是」，至於每月舉行煙火及無人機表演，他認為未必有旅客專程來港，但可作為一個旅客「吸引點」。

（2024/25預算案）