消息：財案或再加煙稅 急症室加費仍需時研究

水費過去29年未曾加價，早前傳出加費消息引起飲食業界反彈，亦有議員表明反對。水務署上周回覆本報稱，水費檢討仍需時一至兩個月。

本港公營醫療由政府補貼大部分費用，政府醫療衛生開支總帳目顯示，截至2021/22年度的公營及私立醫療衛生總開支逾2400億元，佔公共支出近六成。政府正檢討公營醫療收費，據悉調整範圍、幅度等仍需研究，料趕不及預算案落墨。

去年預算案提出增加約三成煙草稅，為相隔9年再加，現時每包煙約售78元，其中50.12元為稅項。若今年再加煙稅，以去年同等加幅計算，每包煙將售約93元，煙稅佔約65元、即佔零售價約70%，仍未符合世衛建議的75%。

煙委主席：加幅愈高愈好

吸煙與健康委員會上月底建議大幅增加75%煙草稅，令每包煙平均零售價增至115.5元，煙稅佔比增至75.76%。委員會主席湯修齊向本報稱，從不同渠道聽聞政府有意加煙稅，強調此舉是國際公認最有效鼓勵戒煙方法，尤其對年輕煙民。他引述衛生署戒煙熱線數據稱，去年加煙稅後10個月求助數字按年增35%。被問若加幅過低會否影響成效，他說總有鼓勵作用，但加幅愈高愈好；控煙須多管齊下，例如禁售添味煙、增加免費戒煙服務和打擊私煙等，對達至政府提出明年吸煙率降至7.8%的目標仍審慎樂觀。

邵家輝反對 指無助開源反增私煙

立法會批發及零售界議員邵家輝反對加煙稅，稱去年煙稅收入不升反跌，顯示加煙稅無助增加庫房收入，反令「白牌煙」和私煙更猖獗，亦加重基層煙民負擔，建議加強戒煙教育和宣傳。

李兆波：振經濟「最重要有產業」

中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波認為，政府須有更好財政紀律，包括收回服務成本；現時人工支出佔政府開支很大部分，亦需檢視。他稱振興經濟「最重要是有產業」，例如日本動漫及美國迪士尼卡通可帶動當地旅遊。他說本港中長期應發展綠色科技，較發展綠色金融更可帶來實質經濟增長。

多個政黨早前表明支持樓市「撤辣」。中華廠商聯合會會長盧金榮昨於傳媒午宴稱，即使未能全面撤辣，亦冀部分撤辣。李兆波說，市場很多聲音認為「辣招」是樓市低迷的「幫兇」，相信政府撤辣機會大，但認為撤辣後樓市即時反彈機會不大。

（2024/25預算案）