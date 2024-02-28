上月私宅租金指數 近一年來首跌

若相對2019年8月高峰紀錄200.1點，1月份指數仍低約7.3%。

根據差估署資料，私宅5種分類中，1月僅E類單位（實用面積1722方呎或以上豪宅單位）租金指數錄得按月上升，相關指數最新報140.5點，較去年12月140.4點微升0.07%，亦是5類住宅單位中唯一指數連升12個月。

至於餘下A至D類單位，1月相關租金指數全線下跌，按月跌幅介乎0.11%至0.51%不等，當中C類（實用面積753至1076方呎）跌幅最大，1月報156.5點，按月跌0.51%；按月跌幅最細是B類（實用面積431至752方呎），1月最新報184.4點，按月跌0.11%。

業界料高才通帶動租盤需求

萊坊董事、大中華區研究及諮詢部主管王兆麒認為，政府推出高才通計劃，令本港勞動人口及高收入人士數量增加，對住宅租盤需求繼續具剛性支持，預計今年私宅租金可繼續上升5%至8%。

利嘉閣地產研究部主管陳海潮稱，1月租金指數回落相信是季節性淡市稍為回氣而已，料專才及高才持續抵港，上半年私宅租金走勢仍穩中向好。