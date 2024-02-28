明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

私樓價連挫9月 回7年前水平 倘撤辣 業界料「為清貨尾」樓價不會急升

【明報專訊】財政司長陳茂波今日公布新《財政預算案》前，今年樓市開局仍然反彈乏力，差餉物業估價署最新公布，今年1月本港私宅售價指數報306.4點，按月跌幅由去年12月的1.46%，擴大至1.57%，屬連跌9個月，累挫13.5%。據業界分折，現時市場累積約兩萬伙一手貨尾待售，預算案即使撤辣，發展商為求加快去貨，開價亦會保持克制，不會令樓價急升。

本港樓市自去年第二季起掉頭回落，官方樓價指數走勢一直向下，而今年1月私宅售價指數除按年下挫9.43%外，更倒退回2016年11月、即逾7年前水平，當時報306.7點。若與2021年9月高峰期398.1點相比，則下跌23%。

較2021高峰跌23％ 逾20年最長跌浪

另可留意是，2023年全年私宅樓價指數按年跌6.9%，是繼2022年、即第五波疫情大爆發當年錄15%跌幅後第二年下跌，兩年合共跌21%，是自1998至2002年連續5年下挫後（期內樓價累跌58%），逾20年來最長跌浪。

上月各類物業售價指數均全部向下（見表），其中A至C類中小型單位按月挫1.57%，而D至E類大型單位則按月跌1.61%，其中E類單位（實用面積1722方呎以上）按月跌幅最大，1月最新報274.9點，較去年12月的281.1點，按月跌2.21%。

若按年計，則以A類單位（實用431方呎以下）跌幅最大，一年內跌10.49%。

業界料撤辣可穩跌勢 後市視息口新盤價

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，過去一年樓市受加息、經濟下行兩大負面因素夾擊，令私宅樓價連跌9個月，整體樓價較2021年9月高位下挫23%，部分承造高成數按揭的物業已淪為負資產，為保香港經濟能健康發展，政府挽救樓市刻不容緩。

陳認為，市場不必擔心撤辣會令樓價急升，因為現時市場累積兩萬多伙貨尾，即使撤辣，發展商為去貨，開價亦將保持克制，務求加快清貨；他相信需待貨尾跌至8000伙，成交量回復正常水平，樓價才有望回升，現階段撤辣只會穩住樓價跌勢。

世邦魏理仕香港估值及諮詢服務部資深董事郭偉恩表示，本港樓價近兩個月跌幅，相較過去幾個月已放緩，惟新盤同區的二手屋苑跌幅依然較明顯，主要是發展商以具吸引力的價錢推盤，令二手樓業主需要擴大減價幅度才可售出單位。他說，市場預期政府會進一步減辣，甚至撤辣，樓價短期會有一定支持，但後市仍要視乎息口走勢及發展商新盤開價。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕陳海潮 利嘉閣地產 中原地產 陳永傑 差估署 私宅售價指數

上 / 下一篇新聞