私樓價連挫9月 回7年前水平 倘撤辣 業界料「為清貨尾」樓價不會急升

本港樓市自去年第二季起掉頭回落，官方樓價指數走勢一直向下，而今年1月私宅售價指數除按年下挫9.43%外，更倒退回2016年11月、即逾7年前水平，當時報306.7點。若與2021年9月高峰期398.1點相比，則下跌23%。

較2021高峰跌23％ 逾20年最長跌浪

另可留意是，2023年全年私宅樓價指數按年跌6.9%，是繼2022年、即第五波疫情大爆發當年錄15%跌幅後第二年下跌，兩年合共跌21%，是自1998至2002年連續5年下挫後（期內樓價累跌58%），逾20年來最長跌浪。

上月各類物業售價指數均全部向下（見表），其中A至C類中小型單位按月挫1.57%，而D至E類大型單位則按月跌1.61%，其中E類單位（實用面積1722方呎以上）按月跌幅最大，1月最新報274.9點，較去年12月的281.1點，按月跌2.21%。

若按年計，則以A類單位（實用431方呎以下）跌幅最大，一年內跌10.49%。

業界料撤辣可穩跌勢 後市視息口新盤價

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，過去一年樓市受加息、經濟下行兩大負面因素夾擊，令私宅樓價連跌9個月，整體樓價較2021年9月高位下挫23%，部分承造高成數按揭的物業已淪為負資產，為保香港經濟能健康發展，政府挽救樓市刻不容緩。

陳認為，市場不必擔心撤辣會令樓價急升，因為現時市場累積兩萬多伙貨尾，即使撤辣，發展商為去貨，開價亦將保持克制，務求加快清貨；他相信需待貨尾跌至8000伙，成交量回復正常水平，樓價才有望回升，現階段撤辣只會穩住樓價跌勢。

世邦魏理仕香港估值及諮詢服務部資深董事郭偉恩表示，本港樓價近兩個月跌幅，相較過去幾個月已放緩，惟新盤同區的二手屋苑跌幅依然較明顯，主要是發展商以具吸引力的價錢推盤，令二手樓業主需要擴大減價幅度才可售出單位。他說，市場預期政府會進一步減辣，甚至撤辣，樓價短期會有一定支持，但後市仍要視乎息口走勢及發展商新盤開價。

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