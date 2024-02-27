明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

梁愛詩：23條不應備而不用 指護國安是持續憲制責任 遇新情况可再立法

【明報專訊】政府繼2003年後再推動《基本法》23條本地立法，坊間有意見指23條立法「備而不用」。當年有份推銷立法的前律政司長梁愛詩接受本報專訪時說，不存在23條立法後「備而不用」或「立法嚴、執法鬆」，強調有法律就要執行，「立法會不應該通過一些無用的法律，所以（23條）不是只放在這裏嚇人」。她指維護國安是持續的憲制責任，比喻即使當年有通過23條立法，中央之後也可再要求特區立法。

明報記者 林勵

03年屢讓步 社會未明國安概念

以為港不會現叛國 歷2019需防重現

政府2003年撤回草案前曾多番讓步，梁愛詩解釋當時出於政治考慮，希望減少反對壓力爭取草案通過，「不是說政府願意這樣做」。她強調，今次立法並非比2003年更「辣」，而是內地及全球對國家安全觀念有改變，2003年至今也20多年，「是否需要更嚴謹的措施呢？」

2002年政府啟動23條諮詢，政府多番強調不引進內地法例或法律觀念。在公眾諮詢後及立法會提修正案，政府多次修訂草案，包括表明可囚終身的罪行必須經陪審團審訊，在七一遊行後更作出三項較大讓步，後被稱「剝牙方案」（見表）。

梁愛詩在專訪中說，當年特區回歸不久，社會未明白國家安全概念，焦點放在保護人權自由，「做到每條都不違反兩個國際人權公約」。她形容，當時以為香港不會出現叛國等罪行，經歷2019年反修例風波，需防止重現，「現在有經驗知道這些會發生，是否要處理？」

她提醒香港維護國安憲制責任不限於23條罪行，日後有新情况可再立法，例如香港仍未有數據安全法例，而目前23條立法是針對比較成熟的控罪。不過，她相信若社會安定，同類立法工作會少一點。她舉例說，內地《國家安全法》提供框架，需要其他「單行法律」支撐，例如內地先後通過《反間諜法》等。

國家秘密採內地定義 「國安沒分兩制」

有別於2003年，今次諮詢文件建議直接採用內地法律「國家安全」及《國家秘密法》中「國家秘密」定義，後者也涵蓋經濟及社會發展秘密，引起外商關注。梁愛詩強調，「國家安全沒有兩制之分」，雖然國家秘密概念引用內地，但本港法庭仍用普通法方式詮釋何謂「國家秘密」。她解釋，以前或沒有想到類似經濟或社會發展國家安全概念，但社會變了，涉經濟發展機密，也可牽涉政治或國安。

搶披GDP 倘圖搞亂經濟或涉金融安全

被問及如預先披露本地生產總值（GDP）數字，她說綜合學者分析GDP預測沒有問題，但若無權限下搶先披露，目的是搞亂經濟，則可能涉金融安全。被追問例子與回歸前《明報》時任記者席揚被控竊取國家金融秘密案相近，梁愛詩說無法評論，形容應對本港司法制度有信心，「如果唔信、無信心都無辦法，只能看日後執行時，他們就會看到法律不是用來針對外商」。

03年倡用陪審 今稱法官較易被起底

當年23條罪行提出採用陪審團審訊，不過在目前《港區國安法》下，律政司長可要求不採用陪審團審理涉國安案件，梁愛詩說當年法官、陪審團和檢控官沒那麼容易被「起底」，且國安法已採用3名法官審訊作「補償」。

她表示，法律不能停留在03年的世界，要與時俱進，反問國安法實施以來，「這3年有沒有對任何一個被告不公道？」

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕國家安全 2003年23條立法 23條立法 梁愛詩

上 / 下一篇新聞