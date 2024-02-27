梁愛詩：23條不應備而不用 指護國安是持續憲制責任 遇新情况可再立法

明報記者 林勵

03年屢讓步 社會未明國安概念

以為港不會現叛國 歷2019需防重現

政府2003年撤回草案前曾多番讓步，梁愛詩解釋當時出於政治考慮，希望減少反對壓力爭取草案通過，「不是說政府願意這樣做」。她強調，今次立法並非比2003年更「辣」，而是內地及全球對國家安全觀念有改變，2003年至今也20多年，「是否需要更嚴謹的措施呢？」

2002年政府啟動23條諮詢，政府多番強調不引進內地法例或法律觀念。在公眾諮詢後及立法會提修正案，政府多次修訂草案，包括表明可囚終身的罪行必須經陪審團審訊，在七一遊行後更作出三項較大讓步，後被稱「剝牙方案」（見表）。

梁愛詩在專訪中說，當年特區回歸不久，社會未明白國家安全概念，焦點放在保護人權自由，「做到每條都不違反兩個國際人權公約」。她形容，當時以為香港不會出現叛國等罪行，經歷2019年反修例風波，需防止重現，「現在有經驗知道這些會發生，是否要處理？」

她提醒香港維護國安憲制責任不限於23條罪行，日後有新情况可再立法，例如香港仍未有數據安全法例，而目前23條立法是針對比較成熟的控罪。不過，她相信若社會安定，同類立法工作會少一點。她舉例說，內地《國家安全法》提供框架，需要其他「單行法律」支撐，例如內地先後通過《反間諜法》等。

國家秘密採內地定義 「國安沒分兩制」

有別於2003年，今次諮詢文件建議直接採用內地法律「國家安全」及《國家秘密法》中「國家秘密」定義，後者也涵蓋經濟及社會發展秘密，引起外商關注。梁愛詩強調，「國家安全沒有兩制之分」，雖然國家秘密概念引用內地，但本港法庭仍用普通法方式詮釋何謂「國家秘密」。她解釋，以前或沒有想到類似經濟或社會發展國家安全概念，但社會變了，涉經濟發展機密，也可牽涉政治或國安。

搶披GDP 倘圖搞亂經濟或涉金融安全

被問及如預先披露本地生產總值（GDP）數字，她說綜合學者分析GDP預測沒有問題，但若無權限下搶先披露，目的是搞亂經濟，則可能涉金融安全。被追問例子與回歸前《明報》時任記者席揚被控竊取國家金融秘密案相近，梁愛詩說無法評論，形容應對本港司法制度有信心，「如果唔信、無信心都無辦法，只能看日後執行時，他們就會看到法律不是用來針對外商」。

03年倡用陪審 今稱法官較易被起底

當年23條罪行提出採用陪審團審訊，不過在目前《港區國安法》下，律政司長可要求不採用陪審團審理涉國安案件，梁愛詩說當年法官、陪審團和檢控官沒那麼容易被「起底」，且國安法已採用3名法官審訊作「補償」。

她表示，法律不能停留在03年的世界，要與時俱進，反問國安法實施以來，「這3年有沒有對任何一個被告不公道？」

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