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旅發局短期赴西安青島宣傳自由行

【明報專訊】西安及青島下月6日起納入赴港澳自由行城市，總數將增至51個，文化體育及旅遊局長楊潤雄昨日表示，旅發局短期會到該兩個城市宣傳，當局亦會與航空公司等商討加密班次。他期望自由行城市數目「愈多愈好」，指香港有能力承受，強調香港有優質服務及旅遊體驗，並非要「同人鬥平」吸引旅客。

城市數目不夠？ 楊潤雄稱愈多愈好

楊潤雄在無綫新聞節目《講清講楚》表示，自去年初恢復通關以來，政府一直有向中央爭取擴大自由行計劃和恢復一簽多行等措施。被問到自由行城市增加數目是否不足夠，他說希望自由行城市「愈多愈好」，但需循序漸進；他強調香港能力足夠承受，「但於短時間內擴好多的人（旅客），當然中間可能會有少許不暢順（事件）」。

楊指出，現時每周往來青島及香港的航班有12對，西安來回則有6至7對，當局會跟航空公司商討，增加兩市來港的航班，他指乘客增多時，班次亦會隨之增加，相信國泰航空有能力調動。

指港服務優質 從來非「鬥平」

被問若旅客選擇到深圳過夜，屆時會否「旺丁不旺財」，楊潤雄稱，相信自由行簽證未必容許他們在指定時間內多次來回香港，又指從來並非要與其他城市「鬥平」，強調香港有優質的服務及旅遊體驗。他提到，新冠疫情前每150萬名旅客會帶來0.1%本地生產總值增長，相信今年「大致上會差唔多」。

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