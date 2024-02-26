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陳茂波：財赤下運用公共資源冀更聚焦

【明報專訊】港澳辦主任夏寶龍在港調研至周三，同日財政司長陳茂波會發表2024/25年度財政預算案，而他早預告本年度（23/24）財政赤字會達千億元，需開源節流。陳茂波昨日在網誌表示，面對財赤，在運用有限的公共資源時冀能更聚焦、更有效益。

陳茂波在網誌展示蝦肉色的預算案封面，指色調包含對香港未來一年的期盼，「我們預期今年經濟逐步改善，也期望各行各業的經營環境持續好轉」。他又說多謝大家在諮詢期間提意見，讓當局更好了解大家當前最關心的事項。

他說，過去一年香港走出新冠疫情、生活逐步復常、經濟回復增長，雖然外圍仍複雜多變，但國家經濟穩步發展及對香港的支持堅實，香港在國家的發展大局中地位和功能獨特，背靠國家、聯通世界，是最大底氣，要把機遇化為成果。

各界指國際金融中心地位重要

曾俊華：趁有得救時要出手

前財政司長曾俊華昨在社交平台出帖，指近期跟不同界別的人交流，大家都認為香港維持國際金融中心地位太重要。他反問：「香港有咁好嘅自身條件，點可以容忍自己呢個國際金融中心，變成國際金融中心『遺址』呢？」他指如香港失去這地位，是有負前人的努力及國家，「趁有得救的時候」就要「出手」。

曾俊華說，香港一定要向國際社會重新強調香港的強項及優勢，「強調香港係一個講法治嘅地方，Rule of law（法治）而唔係rule by law（以法而治）」；同時要向外講清楚《港區國安法》及《基本法》23條的「紅線」在哪，讓國際投資者願意返港投資及做生意。

（2024/25預算案）

相關字詞﹕曾俊華 陳茂波 財赤 預算案2024 財政預算案

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