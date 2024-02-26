曾提告別劏房 夏訪社區客廳 讚方向正確應推廣

深水埗九龍城另外3間料半年內啟用

孫玉菡稱，夏寶龍參觀了共享飯廳、活動室、洗衣房、淋浴間等，亦試用了飯堂的自動飯盒機，並讚揚是個「好主意」，又認為共享備餐間對居住面積很小的劏房戶而言極重要。他引述夏寶龍評價，指「社區客廳是一件值得推廣、實實在在針對劏房戶的難點、痛點而設的項目」，以及鼓勵政府繼續在這方面「做工夫」。

孫玉菡稱，已向夏寶龍承諾會盡最大努力推廣社區客廳，考察期間亦向他匯報已落實推出另外3間社區客廳，均主要在劏房戶較多的深水埗和九龍城區。

夏寶龍參觀期間與多名使用者交流。7歲的梁小朋友當時在學習室看地理書，他引述夏說一定會去到北京天安門，又問他是否認識書中的字詞。社區客廳使用者彭女士說：「我們大家也在做pancake（鬆餅），他讚我們的小朋友是未來的好媳婦。」另一使用者羅女士透露自己向夏分享社區客廳「好像自己的家」，新年時有親戚朋友來拜年。