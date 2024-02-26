夏寶龍晤兩律師會 談23條比重大 杜淦堃盼護國安同時平衡基本法權利

昨晤新聞界訪警總 今見國際商會

同日夏寶龍在特首李家超及中央駐港國安公署署長董經緯陪同下到警察總部，並與警務處長蕭澤頤及國安處高層會面。據悉，夏寶龍今日將與國際商會及金融界等會面。

23條立法公眾諮詢周三（28日）結束，昨為夏寶龍來港調研第四天，他早上先到黃大仙一間酒樓飲茶並與地區人士會面，之後到深水埗參觀「社區客廳」（見另稿）。他其後在律政司正副司長林定國和張國鈞陪同下，在政總與兩個律師會代表會面及共晉午餐，根據政府新聞處及港澳辦發布相片，主管法律事務的港澳辦八局局長楊曉山及律政司法律政策專員梅基發也有參與會面。

下午，夏寶龍在李家超和新聞處長陳偉偉陪同下，與20多名新聞機構主管和評論員會面，夏主要聽參加者發言，出席機構代表包括無綫電視、商台、港台、有線新聞、《星島日報》、《經濟日報》、《信報》、《明報》、《南華早報》、《文匯報》、《大公報》及香港01等，新聞行政人員協會成員，以及專欄作家屈穎妍、馮煒光、屠海鳴等。

夏一行近傍晚到警察總部，逗留逾3小時後離開。在會見兩個法律專業團體及新聞機構代表時，分別歷時約兩小時，會面均有超時。港澳辦及政府在稿件中沒提及夏到警總的行程。

兩律師會稱將提23條意見書

陳澤銘：感夏非常支持香港國際化

杜淦堃會後形容，雙方就23條坦誠交流，但說不便重複閉門會面內容。陳澤銘形容，會面中感覺到夏寶龍非常支持香港繼續作為國際化城市和保持香港國際化優勢，也支持包括海外律師事務所的外商在港繼續投資。兩個律師會稱將就23條提交意見書。

夏寶龍去年訪港期間並無參觀房屋設施，也沒有與傳媒機構代表會面，而連同昨日會晤，夏與兩個律師會一年內第三度會面。杜淦堃和陳澤銘強調會面氣氛坦誠，都覺得中央高度重視法律界看法。陳形容，今次會面體現中央對香港作為法治社會的肯定。

與此同時，23條也開始引起美國政界關注。美國對華鷹派的參議員斯科特（Rick Scott）及盧比奧（Marco Rubio）近日先後在社交網站X評論23條立法，其中斯科特反駁港府指無外國政府反對23條，說自己強烈反對立法。美國前駐港澳總領事史墨客（Hanscom Smith）周三將出席美國智庫以23條為題的論壇。

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