西貢區飲早茶午膳DO列隊迎 飯後獅子山公園「打卡」

【明報專訊】港澳辦主任夏寶龍昨走訪西貢區多個地點，早上到將軍澳一間茶樓飲早茶，逗留約1小時，其間有茶客被拒入內，也有茶客稱夏向他祝願新年快樂。中午夏寶龍轉到西貢市中心一間酒家與18區民政專員（DO）用膳，現場所見，各民政專員提早在酒家外列隊迎接，有市民稱未見過區內如此多警察，「有少少誇張」。飯後一行人到訪獅子山郊野公園，與特首李家超、文體旅局長楊潤雄、中聯辦主任鄭雁雄等以獅子山為背景合照，逗留約10分鐘後離開。
有茶客被拒入 有稱獲祝賀
夏寶龍一行人昨午到西貢勝記海鮮酒家用膳，該酒家曾多年獲米芝蓮一星，2019年被「搣星」。酒家老闆昨日未有回應傳媒提問，有酒樓員工表示，菜式經過揀選及跟足程序處理，形容是酒樓一般提供的菜式，未能透露更多細節。
翻查Openrice的菜單價格，以套餐計算，包括甜品共8道菜的「二人海鮮套餐」為1098元，共11道菜的「廚師推介十二人餐」則7288元。
到西貢探親友的李太表示，中午到西貢已見附近警員「一組一組咁行」，「我未見過呢到有咁多警察」，形容警員數目「有少少誇張」。她說夏到訪該區是好事，但警力過多便不太好。居住西貢10多年的何先生則稱，昨日區內有很多警察，又說以往未見有高官到該區，今次是首次。
酒樓旁邊的咖啡店負責人黃小姐稱生意如常未受太大影響，僅觀察到警員較平時多。