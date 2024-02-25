西貢區飲早茶午膳DO列隊迎 飯後獅子山公園「打卡」

有茶客被拒入 有稱獲祝賀

夏寶龍一行人昨午到西貢勝記海鮮酒家用膳，該酒家曾多年獲米芝蓮一星，2019年被「搣星」。酒家老闆昨日未有回應傳媒提問，有酒樓員工表示，菜式經過揀選及跟足程序處理，形容是酒樓一般提供的菜式，未能透露更多細節。

翻查Openrice的菜單價格，以套餐計算，包括甜品共8道菜的「二人海鮮套餐」為1098元，共11道菜的「廚師推介十二人餐」則7288元。

到西貢探親友的李太表示，中午到西貢已見附近警員「一組一組咁行」，「我未見過呢到有咁多警察」，形容警員數目「有少少誇張」。她說夏到訪該區是好事，但警力過多便不太好。居住西貢10多年的何先生則稱，昨日區內有很多警察，又說以往未見有高官到該區，今次是首次。

酒樓旁邊的咖啡店負責人黃小姐稱生意如常未受太大影響，僅觀察到警員較平時多。