夏寶龍晤區議員 囑有責回應市民求助

「可能一件小事 在市民心中是大事」

夏寶龍周四（22日）起到港展開為期7日的考察行程，他昨先到將軍澳與「三會」（分區會、滅罪會及防火會）主席和成員、關愛隊成員及街坊會等代表飲早茶，政府新聞處發放的短片所見，西貢區滅罪委員會主席吳仕福、當區民政專員及部分身兼該區區議員的三會成員均與夏寶龍同坐一桌。其後夏轉到將軍澳政府綜合大樓與西貢區議員會面。

麥美娟會後表示，有區議員向夏匯報工作、處理個案時發生的故事，在地區遇到的問題等，她引述有議員講述如何處理一些特別有趣或困難的個案，或如何克服一些地區問題，「切實做到民生無小事」，夏亦肯定各區議員的工作。西貢及坑口區議員方國珊會後稱，夏寶龍表揚他們自就任後的表現，形容他們有「魅力」，就23條立法，她認為區議會或地區人士應做好註腳，將政府政策「好好地」傳達市民。

區議員稱氣氛融洽 各自發表意見未接指示

陳健浚形容會面氣氛非常融洽，各議員表達時亦無壓力，他稱會面約個半小時，形式與區議會開會類似，但較平時更「放鬆」。他稱會面未有探討個別議題，亦無向區議員發出任何指示或工作目標，主要是各區議員發表意見，而夏寶龍聆聽各區議員發言後亦簡短發言，內容主要是對今屆政府施政方針及區議會工作表達認同和滿意，舉例「拼經濟」上提及本港如何配合「一國兩制」優勢繼續進行發展工作等，亦表示信任他們的工作。陳又稱，夏寶龍有幽默感，讓大家輕鬆之餘亦拉近彼此關係。