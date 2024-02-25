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賠償基金不包單項服務 議員促擴

【明報專訊】新星旅遊「搵房2」上周五起結業。根據《旅遊業條例》，受結業影響的外遊旅客若要申請「旅遊業賠償基金」特惠賠償，只限涉及購買包含最少兩項服務或安排的服務組合，包括出發往境外的交通費、境外住宿或活動門票等，單獨購買機票或酒店住宿等不包括在內。旅遊促進會總幹事崔定邦向本報稱，旅行社向旅客銷售單項旅遊產品常見，例如只訂機票或酒店，多名議員均認為要檢討擴大賠償範圍，考慮是否涵蓋向旅行社買單項產品。

實政圓桌立法會議員田北辰向本報表示，相關基金賠償範圍在多年前訂立，當時環境與現時不同，其間曾有聲音要求擴大範圍，當時政府檢討後維持。田認為，新冠疫情後旅遊業尋求復蘇之際，是時候檢視規例，如政府認為毋須擴大，會要求當局在立會交代理據，由議會討論。新思維議員狄志遠指出，基金有數億元餘額、儲備足夠，社會現以自由行為主流，消費者未必向旅行社買「旅遊組合」產品，值得檢討賠償制度，擴至單項產品。選委會界別議員江玉歡亦同意檢討，稱現安排不合時宜。

業界：倘單買機票結業仍有效 毋須擴

旅議會前主席黃進達回覆稱，若向旅行社只買機票，即使旅社結業，因不屬旅遊組合，機票一般仍有效，認為毋須擴大賠償範圍；如機票無效或涉作假等問題，要循其他途徑處理。

「旅遊業賠償基金」是據《旅遊業條例》設立，規定持牌旅行代理商向基金供款，現時旅監局就每筆外遊費徵費0.15%，為外遊旅客在旅行社結業或旅程中傷亡時賠償。據旅監局資料，截至去年12月31日，未經核數的基金結餘為6.81億元，就持牌旅行代理商倒閉發放的特惠賠償金為4489萬元。

相關字詞﹕旅監局 旅遊業賠償基金 搵房2 新星旅遊

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